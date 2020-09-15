Yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden günlük 80 lira alınacak

Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu, yurtlarda karantinaya alınacak kişilerden alınacak günlük konaklama bedelini belirledi.

İzolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak evlerini terk edip hastalığı başka kişilere bulaştırdığı, il genelinde vaka artışlarına sebebiyet vererek halk sağlığını önemli ölçüde riske attıklarının anlaşılması üzerine izolasyon kararına aykırı hareket edenler hakkında idari işlem başlatıldı.

ÜCRETE 25 TL DAHA EKLENECEK

Bu kişilerin yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmalarına karar verildi.

Yurtlarda kalan kişilerden, konaklama bedeli olarak günlük 80 lira alınmasına, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine 25 lira eklenmesi kararlaştırıldı. DHA

NE OLMUŞTU? Karantina kurallarını ihlal edip toplum sağlığını hiçe sayan sorumsuzlara karşı harekete geçen valilikler bu kişilerin KHK yurtlarına yerleştirilmesine karar vermişti. Valiliklerin tek tek aldığı bu karar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilin tamamında yürürlüğe konulmuştu.

İLGİLİ HABER Karantinada olması gerekirken sokakta yakalandı, Polise ‘Evde sıkıldım' dedi