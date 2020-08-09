Ziyaretçi akınına uğruyor! ‘Salgının yayılmasına davetiye çıkartıyorlar’

Eskişehir Mihalıççık ilçesi Gürleyik mahalle sakinleri, Mihalıççık İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin alacağı karar ile Gürleyik Şelalesi'nin turist ziyaretine kapatılmasını istiyor.

“VİRÜS SALGINININ YAYILMASINA DAVETİYE ÇIKARTIYORLAR”

Mihalıççık Gürleyik mahalle sakinleri mahallelerindeki doğa harikası Gürleyik Şelalesi'ne gelen turistler nedeniyle şikayetlerini dile getirdi. Gürleyik Şelalesi'ne gelen yüzlerce kişinin piknik yaparak suya girdiğini belirten mahalle sakinleri şunları söyledi:

* Şelale için gelenler sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Ayrıca maske takmıyorlar.

* Bizler corona virüsü nedeniyle evimizden bile çıkmaya korkarken insanların bu ‘bana bir şey olmaz' tavırlarından bıktık.

* Bizler ve ailelerimiz tehlike altındayız.

“ÇALMADIĞIMIZ KAPI KALMADI”

Gürleyik Şelalesi nedeniyle mahallelerinde corona virüsünün artacağından korktuğunu ifade eden İlyas Balat şöyle konuştu:

* Benim ailem Gürleyik Mahallesi'nde yaşıyor. Ancak Gürleyik Şelalesi'nde yapılan piknik ve suya girme gibi faaliyetler, virüsün yayılmasına davetiye çıkartıyor.

* Bayramda ailemi ziyarete zor gittim. Virüs salgınının yayılma tehlikesi nedeniyle mahallede kimse sokağa çıkamaz hale geldi.

* Gürleyik Şelalesi'ne gelenler araçlarıyla trafiği kapatıyorlar, sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar ve maske takmıyorlar.

* Muhtara, valiliğe durumu bildirdik. Ayrıca CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)'e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya internet üzerinden durumumuzu anlattık. Ancak bir sonuç alamadık.

* İllaki mahallemizde corona virüsü yayılıp mahalle karantina altına mı alınsın?

BAŞKA YERLERDE KAPATILDI

Mahalle sakinleri Gürleyik Şelalesi'nin bir an önce Mihalıççık İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nden alınacak karar ile piknik yapılmasının ve suya girilmesinin yasaklanmasını istiyor.

Mahalle sakinleri ayrıca Türkiye'nin birçok yerinde bu tür yerlerin kapatıldığını son olarak 6 Ağustos 2020 tarihinde Bilecik Pazaryeri'ndeki Bozcaarmut Göleti'nin, Pazaryeri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kamp yapmak, çadır kurmak, balık tutmak ve piknik yapmak gibi faaliyetlerin geçici bir süreliğine durdurulduğunu söyledi.