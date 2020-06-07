Ziyaretler sonrası vaka sayısı arttı! Validen kritik uyarı

Corona virüsle mücadele kapsamında alınan normalleşme kararı sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Birçok ildeyse normalleşmeyle birlikte vaka sayılarının arttı gözlemlendi.

VALİ DUYURDU

Son olarak Kayseri’de dost ve akraba ziyaretleri nedeniyle corona vakalarında artış gözlemlendi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, son bir haftadaki Covid-19 vakalarının artışının ziyaretler nedeniyle olduğunu duyurdu.

“BİR SÜRE ERTELEYİN”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günaydın, “Çok kıymetli hemşehrilerim, koronavirüs ile mücadelemizde dost ve akraba ziyaretlerine ara vermemiz önem arz etmektedir. Ancak ilimizde son bir haftadaki vakaların önemli kısmı bu ziyaretlerden kaynaklanmıştır. Lütfen sağlığımız için bu ziyaretleri bir süreliğine erteleyelim” ifadelerini kullandı. İHA

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