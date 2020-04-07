Zonguldak önlemi… İlçelerde de geçişlere sınırlandırma başladı

Zonguldak’ta, ilçeler arası geçişlerin de sınırlandırılmasının ardından, polis ve jandarma ekipleri denetimlerine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta araç giriş ve çıkışının yasaklandığını açıklamasının ardından, il sınırlarında polis ve jandarmanın başlattığı denetimler sürüyor. İl Pandemi Kurulu da dün aldığı kararla ilçeler arasında geçişlerinde aynı şartlar dahilinde sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kararın gece saat 00.00 itibariyle yürürlüğe girdiğini söyledi. Bu kararla Zonguldak, hem il hem de tüm ilçe sınırlarında giriş çıkışların kapatıldığı tek il oldu.

UZMANLAR İSTEDİ

Vali Bektaş dün yaptığı açıklamada bu yasağın uzmanlar tarafından istendiğini söyleyerek şunları kaydetmişti:

* Bunları hocalarımız ısrarla bizden istediler. Zonguldak özellikle madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları nedeniyle hassasiyetimiz biraz yüksek. Her ne kadar bu virüs çok ölümcül bir öldürücü bir virüs değilse de böyle faktörler olunca sıkıntı oluşturuyor. Hocalarımız ilçeler arası geçişleri mümkün olduğu kadar azaltın diyorlar.

Vali Bektaş, kent merkezine çok yakın olan Kilimli ve Kozlu ilçelerinde giriş ve çıkışlarda ise geçen hafta başlattıkları tedbirleri sürdürmeye devam edeceklerini söylemişti.

PAZARLAR KAPATILDI

İl genelinde tüm halk pazarlarını da 14 gün süreyle kapattıklarını ifade eden Vali Bektaş sözlerini şöyle sürdürmüştü:

* Geçtiğimiz hafta Zonguldak belediyemizin gayretleriyle merkezde çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarlarını kapattık. İyi ki de kapattık. Pazarcılarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum.

* O pazarları yapsaydık ben nasıl bir Zonguldak ile karşılaşacağımı hayal bile edemiyorum. İl genelinde de 14 gün süreyle kapatılmasına pandemi kurulu karar verdi.

* Artık bugünden itibaren Zonguldak’ta pazarlar açılmayacak. Bunun yerine belediyeler, pazarcı esnafının bir kısmını yetkilendirerek mahallelerde seyyar pazarcılık yapmasına destek olacak. Pazarcı esnafı halkın ayağına gidecek. Bu şekilde daha az bulaşma ihtimaline kavuşmak istiyoruz.

“ÖLÜM ORANI FAZLA”

DHA’nın haberine göre Zonguldak’ta akciğer hastalıklarına yönelik özel bir çalışmalarının şu an olmadığını söyleyen Vali Bektaş sözlerine şu ifadelerle son vermişti:

* Zonguldak maden kenti. Buna yönelik bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Meslek hastalığı için özel bir çalışmamız yok. Zonguldak’ın sağlık yapısını herkesin bildiği bir şey.

* Ölüm oranları burada şimdilik fazla gözüküyor, inşallah böyle devam etmez. Hocalarımız bunu oraya bağlıyorlar.

* Bu virüs çok bulaşıcı, çok öldürücü değil ama Zonguldak’ta bizim hassasiyetimizden dolayı sıkıntı oluşturuyor.

DENETİMLER BAŞLADI

Kararın ardından ilçeler arasında polis ve jandarma ekipleri, denetimlere başladı. Seyahat belgesi olmayan araçlar geri döndürüldü. Sağlık görevlisi, araçlardaki vatandaşların ateşini kontrol etti. Kozlu ilçe çıkışında polis ekipleri, girişinde ise jandarma ekipleri denetim yaptı. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi de denetim noktasında incelemelerde bulunarak, sürücüleri evde kalmaları konusunda uyardı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 28 gün geçti. Dün 75 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 649’a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 202 bin 845, toplam vaka sayısını 30 bin 217 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1415, entübe hasta sayısı 966, iyileşen vaka sayısı ise 1326 oldu.