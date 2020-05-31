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Hayat kadınlarını gasp eden sahte polisler tutuklandı

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtıp hayat kadınlarını gasp eden iki kişi tutuklandı.

Sozcu.com.tr
11:05 -
Haberler Günün İçinden
Hayat kadınlarını gasp eden sahte polisler tutuklandı

Ankara’da yaşayan T.K. ve Y.S., 12 Mayıs’ta Etimesgut’ta, 20 Mayıs’ta ise Yenimahalle’de anlaştıkları hayat kadınlarının evlerine gitti. Kendilerini polis olarak tanıtıp, kadınlara ait iki cep telefonunu ve bin 400 TL’yi gasp etti. Hayat kadınlarının şikayeti üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

T.K. adına düzenlenmiş emniyet, muhabir, Polis Emeklileri Derneği üye kartları ile havalı tabancası ele geçirildi. T.K. ve Y.S., çıkartıldıkları mahkemece “Geceleyin silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta yağma” suçundan tutuklandı. (İHA)

Ankara Emniyet Polis
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