Pandemide kolonyaya talep patladı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(İKMİB) verilerine göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı ise yüzde 43,65 arttı.

Pandemi dolayısıyla önemi artan ve adeta talep patlaması yaşayan hijyen ürünlerinde özellikle dezenfektan, kolonya ve sabun ihracatında 2020 yılı sekiz aylık dönemde ihracat rekoru kırıldı.

İKMİB'in verilerine göre, bu yıl Ocak-Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı ise yüzde 43,65 arttı.

Türkiye'de 50 yıldır faaliyet gösteren Senso Kozmetik'in Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Yorgun, talebin en çok ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini belirterek, e-ticaret hacminin arttığını ifade etti. 52 ülkeye ürün gönderdiklerini kaydeden Yorgun, “Marmara Barber markasını sokak grafiti sanatından ilham alarak erkek kozmetik sektörüne kazandırdık. Yıl sonuna kadar ihracat yaptığımız ülke sayısı 60’a çıkacak. Yeni ürün çalışmaları için AR-GE ekibimiz planlamalar yapıyor. Dünyanın birçok ülkesinde trendleri takip eden erkeklerin, bizim ürettiğimiz Türk markasını tercih ediyor olmasından gurur duyuyoruz” dedi.