2020’de pandemi nedeniyle küresel otomotiv üretimi yüzde 20 düşecek

Corona virüsü nedeniyle fabrikalarda üretimlere ara verilmesi kesintisiz tüm otomotiv şirketlerini etkiledi. Kuşkusuz bulunduğu bölgeye bağlı olarak bazı otomotiv şirketleri daha çok, bazıları ise daha az etkilendi. Peki pandemi süreci küresel otomotiv üretimini yıl sonunda ne kadar etkileyecek? Bu konuda otomotiv endüstrisine dair analiz ve tahminler yapan LMC Automotive bir çalışma yapmış.

71 MİLYONA İNECEK

• Çalışmaya göre pandemi nedeniyle yaşanan kilitlenme ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan'da üretim yapan markaları, Çin'de ağırlıklı üretim yapan markalardan çok daha fazla etkilediğini ortaya koyuyor.

• LMC şirketi bu yıl genel olarak küresel otomotiv üretiminin yüzde 20 kayıpla 71 milyon araca düşeceğini öngörüyor.

• Çin'e kıyasla çok daha uzun araların yaşandığı Avrupa'da nisan ayında üretim yüzde 90 düştü. Üretim faaliyetlerinin kademeli başlaması ve sosyal mesafe nedeniyle sınırlı devam etmesi nedeniyle mayıs ayına ilişkin de güçlü bir toparlanma beklentisi yok.

• Bunların sonucu olarak 2020 yılında global olarak otomotiv üretiminde kapasite kullanım oranlarının yüzde 60'lardan 46'lara düşeceği öngörülüyor.

MARKA MARKA KAYIPLAR

Peki pandemi nedeniyle 2020 yılında en büyük üretim kaybını hangi otomotiv şirketleri yaşayacak.

• SUZUKI: LMC'nin araştırmasına göre en büyük kaybeden Japon Suzuki olacak. Suzuki'nin bu yıl özellikle Hindistan'daki yatırımı nedeniyle üretiminin yüzde 33 düşmesi öngörülüyor. Hindistan'daki en büyük otomotiv üreticisi olan Maruti Suzuki'nin nisan ayında fabrikaları tamamen kapatması ve sıfır üretimle ayı tamamlaması bu düşüşte en büyük etken.

• FIAT CHRYSLER: Suzuki'nin ardından yüzde 29'luk üretim kaybıyla ikinci sırada Fiat Chrysler Grubu (FCA) yer alıyor. Avrupa'da pandemi nedeniyle ilk kilitlenmenin yaşandığı İtalya'daki fabrikalarını mart ayının 3'üncü haftasından itibaren kapatan FCA'nın Kuzey Amerika'daki büyük üretim varlığının da bu süreçte ara vermesi kayıpları artırdı.

• RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI: Bu yıl Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakının üretim kaybının ise yüzde 25'i bulması bekleniyor. Ama bu kaybın hem pandemi hem de öncesinde grup içindeki mali sıkıntılardan meydana geldiği belirtiliyor.

• PSA GRUBU: Pandemi nedeniyle kilitlenmelerin nispeten erken olduğu Çin'de üretim gücü Avrupa'ya göre nispeten daha az olan PSA Grubu'nun (Peugeot, Citroen, Opel, DS) bu yıl üretimde yüzde 24 kayıp yaşaması bekleniyor.

• FORD, HONDA: Yüzde 20 olan sektör ortalamasından daha kötü performans göstermesi muhtemel diğer iki otomobil üreticisi ise yüzde 23 ile Ford ve yüzde 22 ile Honda. Ford'un fabrikaları Kuzey Amerika ve Avrupa'da yoğunlaşırken, Honda'nın ise Kuzey Amerika'da büyük bir üretim alanı bulunuyor.

• SAIC: Bu dönemde Çin'de ağırlıklı üretim yapan şirketlerin durumu ise nispeten daha iyi. Çinli SAIC bunlardan biri. Çin sanayisine yönelik beklentiler doğrultusunda Çinli şirketin toplam kaybının yüzde 15 civarı olması bekleniyor.

• GENERAL MOTORS: Aynı şekilde Çin'de önemli üretim gücü olan General Motors'un (GM) da yaşayacağı kaybın yüzde 15 olması bekleniyor.

• HYUNDAI: Pandemiden dünyanın geneline oranla daha az etkilenen Güney Kore'de ağırlıklı üretim yapan Hyundai'nin bu süreçte sektör ortalamasının altında yüzde 16'lık bir üretim kaybı yaşayabileceği söyleniyor.

• BMW, VW, MERCEDES: Çin'de güçlü varlığa sahip BMW'nin yüzde 18, yine aynı şekilde Çin'de üretim gücünü sahip Volkswagen'in yüzde 18 ve Mercedes'in de yüzde 19 ile ortalamanın altında tamamlaması bekleniyor.

• TOYOTA: Toyota'nın ise Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşadığı kayıpları kendi ülkesi olan Japonya'da telafi ederek yılı yüzde 20'lik kayıpla tamamlayacağı ifade ediliyor.