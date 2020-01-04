Barselona dizel motorlu araçları yasaklıyor!

Yasak sabah 7 ve akşam 8 saatleri arasında geçerli olacak ve bu duruma uymayan sürücülere 100 ile 150 euro arasında trafik cezası kesilecek. Ancak 2020 yılının ilk çeyreği boyunca kullanıcıların bilinçlenmesi için ceza kesilmeyecek. Sadece trafik polislerince değil merkezde bulunan 150 kamerayla Barselona polisi ceza kesebilecek.

20 yaşının üzerinde olan benzinli motorlu ve 2006 modelin üzerinde olan dizel motorlu araçlar bu yasaktan etkileniyor. Sınırlama haftanın beş mesai günü geçerli oluyor ve bu araçların sahipleri devletten yılda sadece 10 gün izin alabilecekler. Şehir dışından gelen araç sahipleri ise bulunacakları bölgenin belediyesine 100 euro karşılığında izin alabilecek.

Teslimat kamyonu sürücüleri ve yıllık 8000 euro altında para kazandığını ispatlayabilen kişiler bu alanı 12 aylık cezasız olarak kullanabilecekler. Avrupa’nın batısında yer alan ülkelerde kayıtlı olan otomobil sahipleri haricinde, şehir merkezinde araba kullanmak isteyen araç sahipleri belediyeden alınan izinle bu işlemi gerçekleştirebilecekler.

Düşük emisyon bölgesine gelecek günlerde eski kamyon, minibüs ve otobüslerin girilmesine izin verilmeyecek ayrıca Belediye başkanlığı ofisince bu durumdan günlük yaklaşık olarak 50 bin araç etkilenecek. Bu önlemler sayesinde çevreye salınan azot dioksit miktarının yüzde 15 azaltılması hedefleniyor.

Barselona sağlık departmanı raporuna göre azot oksit değerleri 2002 yılından bu yana AB tarafından belirtilen sınırların içinde olamadı. Kötü hava kalitesi 2010-2017 yılları arasında 424 kişinin ölümüne sebep oldu. Belediye Başkanı Ada Colau, Londra, Stockhol veya Milano’daki gibi şehir merkezi girişleri için araçlardan ücret alma ihtimallerinin olduğunu temmuz ayında dile getirmişti.