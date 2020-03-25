Bu kamyon çevreyi kirletmeyecek!

Toyota ve Hino, 2050 yılında CO2 emisyonlarını düşürmek için geniş bir kullanım alanına hizmet sunacak elektrikli araç teknolojileri geliştiriyorlar. Japonya'da toplam CO 2 salınımının yüzde 60'ının ticari araçlara ait olması, bu araçların hem iş yapabilecek hem de yüksek menzile sahip olabilecek teknolojilerle donatılmasını gerektiriyor, aslında ihtiyaçlar bu tarzda oluyor.

Hino Profia modeli üzerine yapılacak yakıt hücreli ağır ticari araç, Toyota ve Hino'nun uzun yıllar boyunca elde ettiği deneyimle birlikte geliştiriliyor. Şasi, yakıt hücreli aracın optimum yerleşimi için özel olarak tasarlandı ve yeterli yükleme kapasitesi için kapsamlı bir ağırlık azaltma çalışması yapıldı. Güç ünitesi olarak ise, Toyota'nın yeni nesil Mirai için geliştirdiği iki yakıt hücresi

sistemi yer alacak. Bununla birlikte Hino'nun geliştirdiği ve hibrit ağır ticari araç teknolojisinde uygulanan araç kontrol sistemleri kullanılacak.