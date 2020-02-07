Çin’deki tehlike Avrupa’yı da etkileyebilir!

Çin’deki Corona virüsü sebebiyle yeni yıl tatiliyle birlikte bölgedeki tatil 9 Şubat tarihine kadar uzatıldı ve Reuters’ın haberine göre bazı üreticiler tesislerini tamamen kapatmak zorunda kaldılar. Çin’de üretimi duran otomotiv markaları bu bölgenin dışında olan tesislerine parça tedariği konusunda da sıkıntı yaşamaya başladı.

Tedarik sıkıntısı yaşan firmaların başında ilk olarak Hyundai geliyor. Hyundai Corona virüsü sebebiyle ilk Çin dışında üretimine ara veren firma oldu ve Güney Kore’deki üretimine ara verdi.

Japon otomotiv devi Toyota ise, Çin’de üretilen ve dünyanın bir çok yerinde satılan Toyota modellerinde kullanılan yedek parçalar yüzünden bu durumun tedarik zincirine nasıl bir etkisi olacağını açıkladı. Açıklamayı firmadan “Satın Alma Şefi” Masayoshi Shirayangi yaptı. Shirayanagi, “Çin’deki otomobil satışlarında azalmalar var. İnsanlar dışarıya çıkmadıkları için bu tarz sorunlar yaşanıyor.” dedi. Ayrıca Masayoshi Shirayanagi Çin’deki üretimin durdurulması halinde bu üretimi Avrupa ya da Amerika’ya kaydırabileceklerini belirtti.

Fiat Chrysler Automobiles(FCA) ise Çin’deki fabrikalarla alakalı resmi bir üretim açıklaması henüz yapmadı. Ancak FCA CEO’su Mike Manley Çin’deki koşulların Avrupa’daki üretimi özellikle şubat sonu mart başı tarihlerinde etkileyebileceğini belirtti ama özellikle hangi fabrikada böyle bir aksama olur açıklamadı.

FCA’nın İtalya’da yer alan Melfi fabrikasında Jeep Compass modeli üretiliyor ve bu otomobilin belirli yedek parçaları Çin’de üretilip ülkeye getiriliyor. Firmanın Türkiye’de de fabrikası bulunuyor ve Bursa’da yer alan fabrikada Egea, Fiorino ve Doblo modelleri üretiliyor. Ancak Türkiye’deki fabrikanın parça tedariğiyle alakalı bir açıklama henüz yapılmadı.

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İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo’dan ise bu konuyla alakalı bir açıklama geldi. Marka CEO’su Hakan Samuelsson, “Çin’deki üretim ve satış faaliyetleri durma noktasına geldi. Bu durum bizi kesinlikle etkileyecektir.” dedi. Geely Group bünyesinde yer alan marka Corona virüsü sebebiyle gerçekleşen üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerinin durma noktasına gelmesinden dolayı en az 2 haftalık satış, üretim ve tedarik teslimatlarını kaybetmeyi beklediğini belirtti.

Volvo Çin’de XC60, XC40 ve S90 modellerinin üretimini gerçekleştiriyor. Ayrıca markanın bu lokasyonda motor montaj tesisleri de bulunuyor. Volvo tüm bunlara ek olarak Polestar elektrikli spor otomobil markasının üretim tesisini de Çin’in Chengdu bölgesinde açtı.