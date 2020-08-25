Continental’den 500 milyon euroluk tasarruf

Continental, bu sene sanal ortamda gerçekleştirdiği 2020 Yılı Hissedarlar Toplantısı'nda dijitalleşme, asistanlı ve otomatik sürüş ve bu konseptlere dayanan otonom sürüşün yanı sıra emisyonsuz sürüş sistemleri olmak üzere üç farklı teknolojiye odaklandığını açıkladı. İklim korumasına yönelik çözümlerini ise ekoloji, sosyal ve ekonomik olmak üzere üç farklı disiplinde masaya yatırdığını belirtti. Toplantı kapsamında rekabete ve geleceğe dönük teknolojileri sürdürülebilir büyümeyle destekleyeceğini açıklayan Contiental, 2020 ve sonraki yıllarda sağlıklı bir mobilite ekosistemine odaklanarak 2023 yılından itibaren yılda yaklaşık 500 milyon euro tasarruf hedeflediğinin altını çizdi.

Toplantı kapsamında açıklamada bulunan Continental CEO'su Dr. Elmar Degenhart, Continental'in rekabete ve geleceğe dönük teknolojileri sürdürülebilir büyüme stratejisiyle desteklediğini vurguladı. Degenhart “Continental olarak kalbimiz sağlıklı bir mobilite ekosistemi için atıyor. Bu sistem, ekolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere üç önemli özelliğin dengede olduğu bir sistemdir. Çevresel korumayı artıran, karbon nötralitesini destekleyen, maliyetleri azaltan ve bireylerin hareket kabiliyetini kolaylaştıran Continental çözümleri, bu sisteme zemin hazırlıyor. Dolayısıyla bu büyük görev bizimle başlıyor. Bu yıl en yakın zamanda, dünya genelindeki tüm fabrikalarımıza yalnızca onaylanmış yenilenebilir kaynaklardan elektrik satın alacağız. Bu kapsamda da 2040 yılında üretimimiz karbon nötr olacak, 2050 itibarıyla değer zincirimizin her aşamasında CO2 emisyonlarını ortadan kaldıracağız” açıklamasında bulundu.

Degenhart, “E-mobilitedeki ‘e' harfi sadece ‘elektrikli' anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ‘emisyonsuz' demek. İster akülü, ister yakıt hücreli araçlarda, e-mobilite çok fazla büyüyecek bir pazar. Bu yüzden, Vitesco Teknolojileri için büyük bir potansiyele sahip. Bu farkındalıkla Continental, önümüzdeki beş yıl içerisinde sürüş sistemleri pazarındaki pek çok ürünün satışlarında yıllık yaklaşık yüzde 30 oranında bir büyüme bekliyor.”