Corona virüsünden bir darbe de otomotive…

Çin’de 70 bin kişiden fazlayı etkileyen Corona virüsü 1770 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Automobilwoche’nin haberine göre Çin hükümeti salgının yayılmasını azaltmak ve önlemek için Beijin Auto Show için başlanan mobilya organizasyonlarını durdurma kararı aldı.

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Automobilwoche CIETC lojistik firmasına ait bir belgeye dayanarak Çin’e nakliye gönderilmesine izin verilmediğini bu haberle duyurdu. Pekin yani Beijing otomobil fuarı Asya’nın en önemli otomobil fuarlarından biri olarak kabul ediliyor. İlk defa 1990 yılında düzenlenen fuarda 2018 yılında Volkswagen, Audi, BMW, Ford ve Mercedes-Benz gibi birçok önemli markanın tanıtımı yapılmıştı.

Pekin Otomobil Fuarı, 2 yılda bir düzenlenen bir organizasyon. Bu yüzden özellikle dünyanın en büyük otomobil pazarından pay almak isteyen Avrupalı markalar için çok önemli oluyor. Bu organizasyonun bir benzeri olan Şangay Otomobil Fuarı ise Çin’deki bir diğer alternatif…