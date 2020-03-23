Fabrikaların kapalı kalma süresi uzayabilir!

Diess sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Fabrikalarımızdan çoğu 2 hafta boyunca, bazı ülkelerdekiler de 3 hafta boyunca kapalı. Alınan bu önlemlerin devam edeceği görülüyor.” dedi. Volkswagen çatısı altında, “VW, Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat ve Skoda” markaları bulunuyor. Grup dünyanın en çok üretim yapan otomotiv grubu olarak öne çıkıyor.

Diess, “Virüsün yayılması bundan birkaç hafta sonra durdurulamayacak. Bu yüzden aşı ve etkili ilaçlar bulunana kadar bu tehditle uzun süre boyunca yaşamaya hazır olmalıyız.” dedi. Diess markanın yeni stratejisi olan ID Family yani elektrikli otomobil ailesi için, tedarik zinciri ve üretimi konusunda önlemler alındığını da belirtti.

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Volkswagen salı günü Avrupa’daki fabrikalarında üretimin askıya alındığını belirtmişti.