Türk otomotiv sanayisinin ‘Corona virüsü’ ile mücadelesi!

Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve kaliteli işçiliği ülkeye özellikle otomotiv sanayisinden ciddi ve geliri yüksek kapılar açmış durumda. Ülkenin nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgesi Marmara’da birden fazla uluslararası markanın montaj ve üretim yerleri bulunuyor.

Toyota, Ford Otosan, Fiat/Tofaş, Karsan, Honda, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk bu üreticiler arasında. Bir de bu markalara yedek parça üreten, bu markaların yedek parçalarını yan sanayi dediğimiz biçimde üreten firmalar var. Gelecek yıllar içinde listede bulunan kimi üreticiler üretim faaliyetlerini değiştirecek, kimileri gidecek ve kim bilir belkide yeni markaları bu lokasyona çekeceğiz.

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Corona virüsü salgını Çin’de ortaya çıktığında otomotiv sektöründe bir nebze yavaşlama olacağını tahmin etmiştik. Özellikle Asya’daki üretim tesislerinin kapanması model tedariğini değil de parça tedariğini zora sokacak diye yorumladık.

Asya’dan sonra hızlı bir biçimde Avrupa’da da etkisini artıran Corona virüsü, özellikle İtalya’da etkisini artırdı, fabrikaların üretimlerine ara vermesine sebep oldu. Olay hızını bu şekilde devam ettirirken Türkiye’de nasibine düşeni aldı diyebiliriz.

Salgının Avrupa’da hissedildiği ilk günlerde Türk yöneticiler üretimle ve parça tedariğiyle alakalı bir aksaklığın olmayacağını belirtmiş, yüreğimize su serpmişlerdi. Ancak salgın İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da ve Almanya’da işleri durdurma noktasına geldiğinde Türk otomotiv sanayisi de ister istemez üretime ara vermek zorunda kaldı.

ÖNCE ÇİN SONRA AVRUPA ŞİMDİ DE TÜRKİYE…

Türkiye’de üretim yapan Japon markalardan biri olan Honda, Civic Sedan modelini Gebze Şekerpınar’da yer alan tesisinde üretiyor. Özellikle Türkiye pazarı için önemli bir oyuncu olan Civic’in üretimi yapılan tesis firmadan gelen açıklamayla 23 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında üretimine ara vereceğini duyurdu.

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Bir diğer Japon dev Toyota ise Türkiye’de Corolla ve C-HR modellerini üretiyor. Bu otomobillerin hem hibrit hem de geleneksel motorlu versiyonlarının üretimini gerçekleştiriyor. Marka hafta başında yaptığı açıklamada çalışanlarına evden çalışma izni verirken üretimini de 21 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında durduracağını belirtti.

ÜRETİMLERİNİ DURDURUP ÇALIŞANLARINI EVE GÖNDERDİLER!

Avrupa’nın ticar araç ihtiyacının büyük bir bölümünü gideren Ford Otosan, yurt dışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretimini Gölcük fabrikasındaki Custom hatlarında 19 Mart Perşembe gün sonu itibarıyla, Gölcük fabrikasındaki Transit hatlarında ve Yeniköy fabrikasında üretim operasyonlarına ise 21 Mart Cumartesi günü sonu itibarıyla, Ford Trucks kamyon ve çekicileri ile motor ve motor sistemleri üretimi gerçekleştiren Eskişehir fabrikasında ise üretim operasyonlarına 21 Mart Cumartesi gün sonu itibarıyla 2 hafta ara verdiğini açıkladı.

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Ayrıca Ford Otosan, tüm ofis çalışanlarını, kritik olarak belirlenen kişiler haricinde, evden çalıtıracak.

Bir diğer dev marka olan Mercedes-Benz ise Türkiye’de birden fazla ticari araç modeli üretimini gerçekleştiriyor. Markadan bugün gelen açıklamada Hoşdere otobüs fabrikasında 23 Mart, Aksaray kamyon fabrikasında 28 Mart tarihlerinde başlayarak üretim faaliyetlerine 2 haftalık ara verecek.

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BURSA’DA ŞİMDİLİK İŞLER DEVAM EDİYOR

FCA’nın en iyi fabrikalarından biri olan Tofaş’ın Bursa’daki tesisinde ise üretim durmayacak! Tofaş bu tesiste Egea, Doblo ve Fiorino modellerini üretiyor. Özellikle Egea burada üretilip neredeyse tüm dünyaya Türkiye’den ihraç ediliyor. Markadan gelen açıklamada “23 Mart tarihinden itibaren üretim hatlarında 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı getirilecek. Ayrıca üretim hızımızı azaltacağız.” denildi.

FCA’nın İtalya ve Avrupa’daki üretim tesislerindeki üretime ara vermesinden dolayı arzda yaşanacak olan sorunların daha aza indirilmesi için Bursa’daki tesiste üretime daha az kapasiteyle devam etme kararı aldıkları tahmin ediyorum.

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Bursa’da tesisi bulunan ve Türkiye’de en çok satan modelleri olan Megane Sedan ve Clio modellerinin üretimini burada gerçekleştiren Renault’ta ise üretime ara verme konusuyla alakalı bir açıklama henüz yok. Fransız markanın Türkiye’deki çalışanlarının bir kısmı evden çalışıyor.

Bir diğer üreticimiz olan Hyundai ise i10 ve i20 modellerinin üretimini Türkiye Adapazarı’ndaki tesisinde gerçekleştiriyor. Ancak Güney Koreli marka da üretimle alakalı bir farklılık olacağından henüz söz etmedi. Ayrıca markadan aldığım bilgiye göre çalışanlar evden değil, ofisten çalışmaya devam ediyorlar.

ÜRETİM KRİZİNİ PAZAR NASIL ATLATACAK?

Sektör için zor geçen 2019’un ardından 2020 yılının ilk iki ayında pazardaki artış yüzde 100’e yakın gerçekleşmişti. Mart ayındaki hareketliliğinde bu rakamlara yakın olacağı tamin ediliyordu. Şubat ayında ciddi bir Corona virüsü darbesi yiyen dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin’de satışlar yüzde 80’in üzerinde gerilemişti. Amerika’da da bu durumun etkisinden söz edilirken, Avrupa’da durumun ciddiyeti tam ortaya çıkmayan Şubat ayında pazar yüzde 7 geriye düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği(ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu’na bu durumundan sektörün ne kadar etkileyeceğini, markaların stoklarında sorunlara olup olmayacağını sordum. Bilaloğlu, “Avrupa’daki fabrika tatilleri nedeni ile önümüzdeki dönem araç ithalatında azalmalar ne yazık ki yaşanacaktır. Bunu engellemek oldukça zor bir durum. Ancak Avrupa’daki taleplerde de bazı azalmalar olacak.” dedi.

Ayrıca Bilaloğlu, “Tüm markalarda 2 aylık bir stok seviyesi ile çalışılmaktadır. Fabrika tatillerinin 2-3 hafta ile sınırlı kalması durumunda büyük bir sorun ile karşılaşılmayacaktır. Ancak bu süreç uzarsa durum daha farklı olabilir.” diye ekledi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği(OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu virüs nedeniyle otomotive olan ilginin azalıp azalmadığına ilişkin:

“Şu an için bir sıkıntı yok ama showroom trafiği geçen haftaya göre az bir miktar geriledi. Şubattan marta çok yoğun bağlantılarla giderken, marttan nisana bu bağlantı hissiyatı yok. Geçen haftadan bu haftaya doğru baktığımızda ilgide koronavirüs endişesi nedeniyle özellikle batıya doğru yaklaştıkça az bir miktar gerileme var. Ama doğuya ve güneydoğuya baktığımızda orada henüz bunu göremiyoruz.” açıklamasında bulundu.