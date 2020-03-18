Avrupa’dan sonra sıra Türkiye’ye geldi!

Corona virüs nedeniyle Volkswagen, PSA Grubu, Ford, Daimler, Renault, Nissan ve Fiat Chrysler (FCA) Avrupa’daki fabrikalarının kapatma kararı alırken, Türkiye'deki fabrikalarda da üretim durmaya başladı.

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Ford Otosan dün KAP'a yaptığı açıklamada, 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara vereceğini bildirirken, bugün de Japon Toyota'dan Türkiye dahil Avrupa'daki tüm üretimi 2 hafta durduracakları açıklaması geldi.

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Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (COVID-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, “Çalışan sağlığını birinci önceliği olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu Corona virüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ediyor. Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara veriyor. Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.” açıklamasında bulundu.

Markanın Avrupa’da bulunan ve durumdan etkilenen fabrikaları ise;

Markanın Corona virüsünden etkilenen diğer tesisleri ise Fransa’da yer alan Onnaing, İngiltere’de yer alan Burnaston ve Deeside tesisleri 18 Mart tarihine kadar ve Çek Cumhuriyeti’nde yer alan PSA ile ortak üretim gerçekleştirilen Kolin fabrikası 19 Mart tarihine kadar üretime ara vermiş durumda. Ayrıca son olarak Polonya’da bulunan Walbrzych ve Jelcz-Laskowice tesisleri 18 Mart tarihine kadar kapalı.

PEKİ DİĞER FABRİKALAR

*HYUNDAI: Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise şu an için İzmit fabrikalarında yeni i10 üretiminin yapıldığını ancak yeni i20 üretimine, G.Kore’den uzman teknik personel gelemediği için başlanamadığını söyledi. Kibar, karantina sürecine de bağlı bu sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtiyor.

*HONDA: Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Gebze’de Civic Sedan üretimine aynen devam ettiklerini belirterek, “Zaten parçaların (üretim) çoğu Çin ve Japonya’dan geliyor. Parça üretimi bu ülkelerle devam ediyor. Çift vardiya üretime devam ediyoruz” dedi.

*RENAULT: Oyak Renault, fabrika bünyesinde kurmuş oldukları yönetim komitesi ile gelişmeleri günlük olarak takip ettiklerini ve üretimin devam ettiğini açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbirler alıp, çalışanları korunma konusunda bilinçlendiriyorlarmış.

*TOFAŞ: Fiat, Avrupa'da neredeyse tüm fabrikalarında üretime ara verirken, Türkiye'deki fabrikası olan Tofaş ise üretime devam ediyor. Tofaş'tan yapılan açıklamada, kendilerinde bir değişiklik olmadığını, üretimin aynen devam ettiği belirtildi. Tofaş ağırlıklı olarak Egea üretiyor.