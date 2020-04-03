Ford’dan radikal üretim kararı!

Dev gruptan gelen açıklama, “Operasyonel kısıtlamalar, tedarikçilerin sıkıntıları ve bayi ağımızdaki durumlar ve üretime tekrar başlama planlarımız büyük ölçüde önümüzdeki haftalardaki pandemi durumuna bağlı.”

Marka mart ayının ilk günlerinde Almanya’daki Köln ve Saarlouis, Romanya Craiova, İspanya Valencia ve İngiltere’deki tesislerinde üretime ara verdiğini açıklamıştı. Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Önümüzdeki ay durumun iyileşeceğini düşünüyoruz. Ancak operasyonların tekrardan başlaması geçerli hükümler, ulusal hükümetlerin rehberliği ve bilgilendirmeleriyle gerçekleşecektir.” dedi.