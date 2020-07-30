Fransız üreticiden rekor kayıp

Renault yılın ilk yarısıyla ilgili mali sonuçlarını açıkladı. Markanın bu dönemdeki net kaybı 7.292 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Bu durumun ana sebepleri arasında ise Covid-19 süresince duran satışlar ve markanın partneri olan Nissan’ın kötü gidişi gösteriliyor.

Grubun operasyonel olarak kaybına Nissan’ın kaybının etkisi 2 milyar euro seviyesinde ve bu sonuç geçen yıla 1.5 milyar euro seviyesindeydi. Yüzde 34.9 gerileyen satışlar ise corona virüsü salgını süresinde kapalı kalan satış noktalarından kaynaklanıyor. Fransız dev partnerleri olan Nissan ve Mitsubishi gibi ciddi bir geri dönüş programına giriyor.

Markanın çiçeği burnunda CEO’su Luca de Meo konuyla alakalı, “Tüm bu eşi görülmemiş gidişata rağmen grubun geri dönüş yeteneği olduğuna tamamen güveniyorum.” dedi.

İLGİLİ HABER Yılın yarısında 1.25 milyon adetten fazla otomobil sattılar!

Nissan markası bu hafta içerisinde 4.5 milyar dolarlık operasyonel kayıp ve son 10 yılın en düşük satış adetlerini açıklamıştı. Fransız firmanın perşembe günü yaptığı açıklamada Nissan’ın Renault’a negatif katkısı 4.817 milyar olduğu belirtildi. Renault markasının performansı ise yatırımcıların beklediğinden daha kötü bir şekilde gidiyor. (Reuters)