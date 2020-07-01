Hisarcıklıoğlu, “TOGG 2022’de yollarda olacak!”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ 2022’DE YOLLARDA OLACAK

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'a Bursa'nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın otomotiv yan sanayisinde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Önümüzdeki aylarda temel atmayı hedeflediklerinin bilgisini veren Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yerli ve milli araçta yan sanayi çok önemli. İlk çıkacak aracımızda yüzde 51 yerlilik oranına ulaşmayı istiyoruz. Yeni bir teknolojik araç. TOGG için sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte çalışacağız. Hedefimiz 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. İki sene sonra da bu yerlilik oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii burada Bursa sanayisi her zaman çok önemli olacak. Bursa otomotiv yan sanayisi bizim gururumuz. Bursa iş dünyasının vereceği katkı çok önemli. Bütün bu konularla alakalı İbrahim Burkay kardeşim ile görüştük. Artık Bursalı TOGG var. Bursa'nın sektördeki tecrübelerinden istifade etmeyi istiyoruz.” ifadelerini kullandı. (İHA)