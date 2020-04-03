İlk çeyrekte en çok satan marka ve modeller!

2018 yılının yarısından itibaren özellikle otomotiv sektöründe kötüye giden işler, 2019 yılının son çeyreğinden itibaren düzelmeye başlamıştı. Sonrasında ise 2020 yılının ilk ayında pazar 27 bin 273, ikinci ayında 47 bin 122 adet olarak gerçekleşti.

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CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE’DEKİ SATIŞLARI MART AYINDA ETKİLEDİ Mİ?

2020’nin ilk ayından itibaren Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü salgını, hızlı bir biçimde tüm dünyayı ele geçirdi. Çin, Amerika, İtalya, Fransa ve Almanya gibi otomotiv endüstrisinin en önemli üretim merkezlerinde fabrikalar üretimlerine ara verdi, tedarikçiler de bu markaları izledi. Ancak Türk otomotiv pazarı bu durumdan mart ayının son haftasında etkilenmeye başladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk çeyrek sonunda 50 bin 8 adetlik satışla büyümeyi neredeyse yarı yarıya azaltarak devam etti. İlk üç ayda toplam pazar 124 bin 403 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam 2019 yılında 88 bin 469 adet iken 2018 yılında 158 bin 430 adet idi.

Bu rakamlara baktığımızda Corona virüsü salgınından pazarın mart ayı içinde ciddi bir etkilenme yaşamadığını görebilirsiniz. Ancak asıl etkinin nisan ayında olacağı söyleniyor. Ülkemizde üretim yapan tüm otomotiv fabrikaları üretimlerine ara vermiş durumda. Ayrıca geçen yıldan biriken taleplere yetmeyen bir arzında varlığından söz ediliyor. Tüm bunlara ek olarak otomobil almak için tüketicilerin dışarıya çıkmadığını da eklemekte fayda var…

Peki 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok hangi markanın hangi modeli tercih edildi. İşte 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satan otomobiller…

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ OTOMOBİLLER

FIAT EGEA

Türkiye’de Tofaş fabrikasında üretilip tüm dünyaya gönderilen, birinciliği uzun zamandır kimseye kaptırmayan Egea, 2020 yılının ilk 3 ayında 10 bin 501 adet satıldı. Otomobilden sadece mart ayında 4647 adet satılmış.

RENAULT CLIO

Bursa’da bulunan Oyak Renault fabrikasında üretilen Clio, yeni jenerasyonun tanıtımıyla birlikte satışlarına tam gaz devam ediyor. Yeni jenerasyon Türkiye’de satışa sunulmuş olsa bile Clio’nun bu kadar çok satılmasında 4. jenerasyonun katkısı büyük. Markanın b segmenti otomobilinden 7 bin 317 adet satılmış. Clio’nun her versiyonunda sadece mart ayında toplam 3186 adet satılmış.

VOLKSWAGEN PASSAT

Türkiye’de fabrika kurup Passat ve Skoda Superb modellerinin üretilmesini beklediğimiz günlerden geldiğimiz nokta gerçekten çok üzücü. Türkiye’de çok sevilen sedan otomobillerden biri olan Passat, yılın ilk çeyreğinde 6661 adet satıldı. Passat sadece mart ayında 3133 adet satılmış.

RENAULT MEGANE

Fransız markanın bir diğer ülkemizde üretilen modeli olan Megane(sedan), ilk üç ay boyunca toplam olarak 6607 adet satıldı. Megane HB ve sedan olarak mart ayında toplam 1623 adet satın alınmış.

TOYOTA COROLLA

Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen bir diğer model olan Toyota Corolla(sedan) ise ilk üç ay sonunda 6366 adet alınmış, hatchback gövde tipiyle birlikte ise 6709 adet satıldığı görülüyor. Otomobilden sadece mart ayında ise 2195 adet satılmış.(Toplam Corolla satışlarına HB gövde tipi de dahildir)

HONDA CIVIC

Honda’nın kompakt sınıf modeli olan Civic Sedan Türkiye Şekerpınar’da yer alan Honda fabrikasında üretiliyor. Otomobilden ilk üç ayın sonunda 3585 adet satılmış. Otomobilden sadece mart ayında 1308 adet satılmış.

DACIA DUSTER

Duster markanın kompakt sınıfta yer alan SUV modeli olarak çıktığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Otomobil geçen yıl en çok satan SUV modelleri arasındaydı. 2020 yılında ise Duster ilk 3 ayda 3032 adet satıldı. Sadece mart ayında ise Duster’dan 916 adet satılmış.

PEUGEOT 3008

Peugeot markasının kompakt SUV modeli olan 3008 2016 yılından beri markanın yükünü sırtlanıyor. 3008’den 2020 yılının ilk üç ayında 2541 adet satılmış ve bu satış adedinin sadece 830’u mart ayında gerçekleşmiş.

FORD FOCUS

Ford markasının ülkemizde çok sevilen modellerinden biri olan Focus ilk 3 ayın sonunda 2503 adet satılmış. Otomobilden mart ayında ise 1749 adet satılmış.

HYUNDAI TUCSON

Listenin sonlarına doğru bir SUV modeliyle daha karşılaşıyoruz. Hyundai’nin kompakt SUV modeli olan Tucson 2020 yılının ilk çeyreğinde 2476 adet satılmış. Otomobilden mart ayında ise sadece 880 adet alınmış.

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK SATAN MARKALAR