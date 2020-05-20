İşte basketbol efsanesi Jordan’ın otomobilleri!

-1997 CHEVROLET CORVETTE C5

Amerikan “muscle car” efsanesi olan Corvette’nin 1997 modelinden yani C5 kodlu versiyondan kullanan Jordan otomobille o dönem oynadığı takımın tesislerinde.

-1998 FERRARI 550 MARANELLO

İtalyan üreticinini V12 motorlu otomobili olan 550 Maranello, standart versiyondan biraz daha farklıydı. Jordan’ın ayakkabılarında kullandığı logo otomobilin çamurluklarında yer alan Ferrari logosunun yerindeydi.

-PORSCHE 911 TURBO CAB. SLANT NOSE

Bulls’un 3. şampiyonluğundan sonra Michael Jordan Porsche’nin en efsane ve en özel modellerinden biri olan Slant Nose ile görüntülenmiş. 935 yarış otomobilinden esinlenerek üretilen bu 911’in en büyük farklılığı da alışkın olduğumuz yuvarlak farlara sahip olmaması.

-LAND ROVER RANGE ROVER HSE 4.6

The Last Dance’nin 6. bölümü sonunda Jordan’ın kırmızı bir Range Rover HSE 4.6 ile klüpten ayrıldığı gösteriliyor. 2. jenerasyon Range Rover olan bu Land Rover modeli V8 silindirli 225 hp güç üreten motora sahip.

-MERCEDES-BENZ S-SERİSİ W140

W140 markanın en önemli modellerinden biri. 1991-1998 yılları arasında üretilen bu modelden basketbol efsanesi Michael Jordan’da da vardı.

-CHEVROLET CORVETTE ZR-1 C4

Corvette’nin en hızlı versiyonlarından biri olan ZR-1’in C4 gövdesindeki versiyonuna merhaba deyin. Michael Jordan bu otomobille bir hayranına imza verirken görüntülenmiş. 4. jenerasyon olan Corvette 1984 ile 1996 yılları arasında üretildi.

-LAND ROVER RANGE ROVER

Chicago White Sox dönemi boyunca Michael, takım arkadaşı BJ Armstrong ile antrenman sonrası kahvaltı yapmaya gider Range Rover’ın ilk versiyonuyla görüntülendi.

-PORSCHE 911 TURBO S(993)

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin en önemli modellerinden biri olan 911’in 1990’ların sonlarındaki yeni modeli 993 koduyla gelmişti. The Last Dance’nin 9. bölümünde Michael, “Air” plakalı bir 993 Turbo ile çıkış yapıyor. Bu otomobil 424 beygir güç üreten Porsche Exclusive Manufaktur üretimi bir model.





(FOTOĞRAFLAR ESPN SPOR KANALI TARAFINDAN “THE LAST DANCE” BELGESELİNDEN ÇEKİLMİŞTİR)