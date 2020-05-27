İşte makyajlanan BMW 5 Serisi…

Bavyeralı markanın 1972 yılından beridir ürettiği en önemli modellerinden biri olan 5 Serisi makyajlandı. 2016 yılında ilk defa yollarla buluşan G30 kasa kodlu otomobil olan 5 Serisi, 4 yılın üstüne hafif denebilecek seviyede bir yenilenme yaşadı.

Dünya genelinde toplamda 600 bin adedin üzerinde satılan otomobil makyaj kapsamında tasarımsal değişikliklerin yanında teknik ve teknolojik anlamda da farklılaşmış. Temmuz ayında resmi olarak tanıtılacak olan yeni 5 Serisi’nin ülkemize bu yaz gelecek. Borusan Otomotiv CEO'su Hakan Tiftik, makyajlı 5 Serisi'nin satışıyla ilgili, “Planımız temmuz sonu ağustos başı satışa sunabilmek” açıklamasını yaptı.

Otomobile dışarıdan baktığınızda farlardaki yeni tasarımı fark ediyorsunuz. Önceki modele göre daha ince tasarlanan farlar otomobilin ön kısmındaki keskinliği de artırmış. Farların teknolojileri ise adaptif led matriks ve donanıma göre Laserlight olarak belirtilmiş. Farların arasında kalan böbreklerde ise biraz daha genişleme ve büyüme mevcut.

Arka kısıma baktığınızda ise ön taraftaki kadar değişimlerin olduğu söylenemez. Stopların led teknolojisi yeniden tasarlanmış ama genel olarak çizgiler makyajsız versiyonla aynı.

Yan profilden araca baktığınızda ise yeni tasarımlı jantlar hemen göze çarpıyor. 18 inçten başlayan jant boyutları 20 inçe kadar uzanıyor. Ayrıca otomobilin gövde rengi konusunda da yeni alternatifleri mevcut.

Makyajlı otomobilin içine göz attığınızda ise opsiyonel olan 12.3 inç boyutundaki multimedya ekranını görüyorsunuz. Otomobilde kullanılan direksiyon ise bir önceki makyajsız versiyonla aynı. Ayrıcam makyajsız versiyonla aynı olan bir de tamamen dijital olan gösterge paneli de mevcut.

Makyaj kapsamında 5 Serisi plug-in hybrid teknolojisine sahip olan motor seçeneğiyle de üretiliyor. 530e diye geçen bu model ortalama olarak sunduğu 2.0 lt / 100 km’lik tüketim değeriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Elektrik gücüne ek olarak otomobilin 4 ve 6 silindirli içten yanmalı motor seçenekleri de var. 520i 2 litre 4 silindirli benzinli, 530i xDrive 2 litre benzinli 4 silindirli 4×4, 540i xDrive 3 litre 6 silindirli ve 550i xDrive 4.4 litre V8 benzinli motor seçenekleri mevcut. İlk etapta 1.6 litrelik 5 Serisi’nin varlığı gözükmüyor.

Dizel motor seçenekleri ise 520d 2 litre 4 silindirli, 530d 3 litre 6 silindirli, 540d xDrive 3 litre 6 silindirli motor seçenekleri mevcut. 520d ve 530d motorlu versiyonları xDrive dört çeker çekiş özelliğiyle de satın alabiliyorsunuz.

Makyaj kapsamında yeni 5 Serisi yeni güvenlik teknolojilerine de kavuşmuş. Otomobilin sürücü destek sistemleri arasında en öne çıkanlar, Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, Opsiyonel Park Asistanı ve bu sisteme ek olarak Plus özelliği var(Plus özelliği sayesinde aracınızı park ettiğiniz yer ve çevresi 40 saniye boyunca otomobilin kameraları tarafından kaydediliyor). BMW’nin Operasyon Sistemi 7, yeni uygulama ve bağlanma özellikleriyle dikkat çekecek.