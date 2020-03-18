İşte yeni Hyundai Elantra!

İlk kez 1990 yılında üretilmeye başlanan Hyundai Elantra, bugüne kadar dünya genelinde 13.8 milyon adet satıldı. Elantra’nın en büyük pazarı ise onlarca ödül aldığı Amerika!

Yeni modelle birlikte daha farklı bir tasarım diline kavuşan Elantra, spor otomobillerde görmeye alıştığımız egzotik dört kapılı bir coupe görüntüsü sunuyor. Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları yeni modelde daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapı ortaya çıkarmış. Bir önceki nesilden 5.5 cm daha uzun olan otomobil, iç mekanda da daha geniş bir oturma alanı sunuyor.

Parametrik Dizayn, üç çizginin tek noktada bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Geniş kademeli yeni tip ızgara ve entegra farlar, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Ayrıca tamponda yer alan rüzgar kanalları sayesinde sürtünme katsayısı da önemli ölçüde azaltılmış oluyor.

Yandan bakıldığında Z şeklinde bir forma kavuşan arka tasarım, bagaj kısmında da daha fazla yükleme alanı sunmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda coupe havası sunan bu yeni tasarım, parlak siyah tampon difüzörüyle de şık görünüşünü destekliyor.

Hyundai Motor Grubu Başkan Yardımcısı ve Baş Tasarımcısı Luc Donckerwolke, yeni otomobille ilgili olarak; “Birinci nesil gibi, yedinci nesil Elantra da cesur bir karaktere sahip. Ayrıca, Elantra'daki estetik ve alışılmadık çizgiler, otomotiv tasarımında farklı bir çağ başlatıyor. Sahibiyle müthiş bir bağ kurmasını arzuladığımız bu sıradışı tasarım dilinde geometrik hatlara, sert geçişlere ve bölünmüş gövde parçalarına fazlasıyla yer verdik” dedi.

Otomobilin içinde ise daha alçak bir sürüş pozisyonu olduğundan söz ediliyor. Yatay bir şekilde konumlandırılan kokpitte iki adet 10,25 inç'lik LED ekran kullanılmış. Bu ekranlar multimedya sisteminde ve göstergelerde kullanılıyor. Geliştirilmiş süspansiyon montaj yapısı sayesinde hem dinamizm hem de üst düzey sürüş konforu elde edilmiş.

Hyundai, Elantra modelinde ilk kez hibrit motor teknolojisine yer veriyor. Böylelikle markanın çevreci modeller gamına dahil olan Elantra Hybrid, 1.6-litrelik GDI Atkinson çevrimine sahip dört silindirli benzinli motora kavuşmuş oluyor. Elantra Hybrid'de benzinli motora ek olarak 32 kw'lik bir elektrikli motora da yer veriliyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 139 beygire ulaşan Elantra, daha dinamik ve daha ekonomik bir sürüş vaad etmiş oluyor. Hyundai'nin geliştirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzımanıyla donatılan bu versiyon, daha hızlı vites geçişleriyle rakiplerinden ayrılıyor.

Hyundai, Elantra'da isteğe bağlı olarak dijital anahtar sistemi sunuyor. Akıllı telefon tabanlı Hyundai Dijital Anahtar, fiziksel bir anahtar olmadan kapıların açılmasına ve motorun çalıştırılmasına olanak sağlıyor. Özel bir mobil uygulama indirilerek kullanılabilen bu sistem, Yakın Alan İletişimi (NFC) ve Bluetooth (BLE) teknolojisini kullanıyor. Bu sistem, aynı aileden bir kaç kişinin aracı aynı anda kullanmasına da olanak sağlıyor.