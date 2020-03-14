İtalya’daki salgın Ferrari’yi de vurdu!

İtalya’daki Corona virüsü salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken hükümetin aldığı tedbirlere benzer tedbirler özel sektör tarafından da alınmaya başlandı.

Dünyaca ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari, İtalya’daki üretimini iki haftalığına durdurduğunu açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamda İtalya’nın Maranello ve Modena kentlerindeki üretim tesisleri 23 Mart tarihine kadar üretimi durdurdu.

İTALYA’DA SON DURUM



Ülkenin kuzeyinde başlayan ancak daha sonra dört bir yanına yayılan Corona virüsü salgınında gelinen son noktada İtalya’da 1266 ölü, 1439 tedavi edilen hasta ve 14,955 aktif vaka bulunuyor.

Ülkede sokağa çıkmak için polisten özel izin alınması gerekiyor.

Marketler ve eczaneler dışındaki dükkanların açılmasına izin verilmiyor.