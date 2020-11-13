Kullanılmış otomobil kiralamanın yükselişi…

2020 yılının ilk günlerinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını otomotiv endüstrisini de direkt olarak etkiledi. Bu etkinin en önemli yansıması ise otomobil üretimi oldu.

Üretimin azalmasıyla birlikte piyasadaki otomobil fazlalığı yerini arz eksikliğine bıraktı. Özellikle belirli zamanlarda toplu alım gerçekleştiren kiralama şirketleri ise filolarını ne yazık ki bu sıkıntıdan ötürü yenileyemedi. Bu durumun farkına varan bazı şirketler, daha uygun fiyatla kullanılmış otomobillerini uzun dönem olarak kiralamaya başladı.

İkinci el kiralama yöntemini Türkiye'de ilk kez uygulayan LeasePlan Türkiye'nin Genel Müdürü Türkay Oktay, “2019 yılında ikinci el kiralama önemli oranda tercih edildi. Ayrıca, müşterilerimize belirsizliğin arttığı dönemlerde ikinci el kiralamada daha kısa vadeler ve daha uygun maliyetler sunabildik ve 12, 18 ve 24 aylık kiralamalar yapabildik. 2020 yılında ise ikinci el kiralama daha da büyüdü. Pandemiyle beraber fabrikalar kapanıp, araç ithalatı yavaşlayınca piyasadaki yeni araç bulunurluğu çok azaldı. Bu kapsamda, sıfır araç kiralama kullanan müşterilerimiz bile ikinci el kiralamaya daha sıcak bakmaya başladılar. Müşterilerimiz kullanmış olduğu araçları ikinci kez kullanmaya devam etti” dedi.

“Satılık araçları bile ikinci el kiralıyoruz”

Bu dönemde araç bulunabilirliği kadar sıfır araç fiyatlarının döviz kurları ve yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte yükselmesinin de ikinci el kiralamada etkili olduğunu belirten Türkay Oktay, “Sıfır aracın bulunabilir olması bir problemdi ama yeni araçların artık çok pahalı olması da bu duruma eklendi. Yenilenen ÖTV matrahları ile tüm araçlar pahalandı. Dolayısıyla, sıfır aracı bulmak da sorun, sıfır aracın yeni kiralama bedelleri de bir hayli yüksek. Geldiğimiz noktada yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz. O kadar yoğun kiralıyoruz ki bizim ikinci el satış markamızdan da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz. 2021'de ise bu durum biraz dengelenebilir. Ekonomide bir toparlanma bekliyoruz ama maliyet baskıları devam edeceği için ekonomik nitelikteki ikinci el araç kiralamanın önümüzdeki yıl da ciddi bir seçenek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.