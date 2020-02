Kuralkan 8 yeni modeliyle Motobike İstanbul’da…

Kuralkan, Motobike 2020 Fuarı'nda tamamen yeni 8 modeliyle birlikte 20 motosiklet ve ATV sergiliyor. 3 ayrı marka için yaklaşık 700 metrekarelik alanda yer alan Kuralkan, Bajaj'ın Dominar 400 UG, Pulsar NS 125, Platina 115, Maxima C ve Qute modelleri, Kanuni'nin Mati 125 modeli ve Super SOCO'nun da TC Max ve Cux modellerinin Türkiye lansmanı gerçekleştirdi. Ayrıca fuarda motosikletine hemen sahip olmak isteyen ziyaretçiler, beğendikleri modeli, Kuralkan Finans desteğiyle bankasız ve kredi kartsız, 36 aya varan taksitle satın alabilecekler.

Ekrem Ata: “Türkiye pazarını iyi biliyor ve beklentileri karşılıyoruz”

Türkiye pazarını iyi bildiklerini söyleyen Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, “Kuralkan olarak hem üreten hem de distribütörlükler üstlenen bir kuruluş olarak Türkiye pazarını ve Türk motorseverlerin istek ve beklentilerini iyi biliyoruz. Temsil ettiğimiz markalarla hep halkımızın bütçesine uygun en kaliteli ürünleri buluşturduk ve bunu bugün de sürdürüyoruz. Motobike 2020, yeni ürünlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmak için çok iyi bir platform ve bu yıl tamamen yeni 8 ürün sergilemekten gurur duyuyoruz.” dedi.

“Motosiklet dünyasının Tesla’sı…”

Ekrem Ata standlarında sergiledikleri Super SOCO elektrikli motosiklet markası için, “Motobike 2020 sürprizimiz, motosiklet dünyasının Tesla'sı diyebileceğimiz Super SOCO markasının TC Max modeli. Bildik benzinli motosikletin elektrikli hali. Özellikle maksimum hızı ve ulaşabildiği menzille çok beğenileceğini düşünüyoruz. Buna ilave olarak Bajaj markasının tamamen yeni Dominar 400 UG modeli de bizim göz bebeklerimizden. 250 cc'den daha büyük motosiklete geçmek isteyenler için hazırlanan modelin konforu, sürüş karakteri ve performansı çok sevilecek. Son olarak scooter pazarının olağanüstü büyüdüğünü ve yüzde 50'leri aştığını gördük. Özellikle 125 cc segmenti çok hızlı büyüyor. Biz de pazardaki talebe karşılık Kanuni markamızla Mati 125 modelimizi geliştirdik ve üretmeye başladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk motorseverlerin beklentilerini karşılayacak geniş ürün gamımızla Motobike Fuarı'nda yer alıyoruz” dedi.

Kuralkan, Motobike 2020'de 3 farklı markadan 20 model sergiliyor

Dünyanın 3'üncü büyük motosiklet üreticisi Bajaj Auto ürünlerinin satışını gerçekleştiren Kuralkan, Bajaj standında Dominar 400 UG, Pulsar RS 200, Pulsar NS 200, Pulsar NS 160, Platina 115, Maxima C ve Qute modellerini sergiliyor.

Kuralkan'ın Kanuni standında ise Mati 125, Wiki 125, Trodon 50, Tigrina 50, ATV 150 Off Road, ATV 180 Off Road, ATV 150 T3, ATV 180 T3 ve ATV 125 Off Road modelleri yer alıyor.