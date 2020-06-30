LPG’li araçlar kapalı otoparklara girebilecek mi?

Geçtiğimiz yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ortak çalışmayla duyurduğu ve LPG'li araçların kapalı otoparklara girmesini engelleyen

‘Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'teki değişiklik, 4 milyon 770 bin LPG'li araç sahibi tarafından merakla bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ve ülkemizde uygulanan ‘ECER 67.01' standardıyla üretilen LPG dönüşüm sistemleri sızdırmazlık, dış darbeler ve yangın testleriyle araçları güvence altına alıyor. ECER 67.01 standardının uygulanmaya başlanmasıyla AB üyesi ülkelerde LPG'li araçların kapalı otoparkları alınmasının önünde hiçbir engel bulunmazken, ülkemizde kapalı otopark yasağı devam ediyor.

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2020 YILININ İLK 5 AYINDA TRAFİĞE KAYIT YAPILAN ARAÇLARIN YÜZDE 37.2’Sİ LPG’Lİ

TÜİK verilerine mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet otomobilin ise %38,3’ü dizel, “%37,2’si LPG,” %24,1’i benzin yakıtlı olup, %0,2’si elektrikli veya hibrit. Ayrıca 2019 yılının ilk 5 ayına göre 2020 yılının ilk 5 ayı karşılaştırıldığında LPG’li araçların toplam taşıt pazarından aldığı pay yüzde 5.2’den 6.4’e çıkmıştır.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kapalı otoparkların AB standartlarında havalandırma ve emniyet sensörlerine sahip olması yeterliyken, LPG’li araç sahibi müşteriler bu altyapıyı sağlamayan AVM’lere giremiyorlar. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in LPG’li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesi gerektiğine dair düşüncesini açıklaması ile değişme iklimine girmişti. Bu açıklamalardan sonra gözler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a çevrilmişti. Kurum da bu konu üzerine üç bakanlığın ortak çalışma yürüttüğü duyurmuştu.

UZMANLAR NE DİYOR?

LPG'li araçların Avrupa Birliği tarafından belirlenen ‘ECER 67.01' standardına uygun ekipmanlarla donatıldığını bu nedenle AB üyesi ülkelerde LPG'li araçların ‘LPG yakıtını kullandığını' belirten etiket taşıma zorunluluğunun bulunmadığını ve kapalı otopark yasağının uzun yıllar önce iptal edildiğine dikkat çeken Müstakil Likit Petrol Gazcıları Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği (MUSLPGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Ahmet Yavaşçı, “ECER 67.01 standardı AB üyesi ülkelerde ve Türkiye'de zorunlu olarak uygulanmaktadır. Aynı güvenlik testlerine tabi tutulan Avrupalı araçlar kapalı otoparkları kullanabilirken, ülkemizde kapalı otopark yasağı devam etmektedir. ” dedi.

Yavaşçı, “LPG'li araçlarda kullanılan ekipmanlar her türlü testten geçirilmiş onaylı ürünlerden oluşmaktadır. Güvenlik ve emniyet katsayıları çok yüksek seviyededir.” diye ekledi. LPG'li araçların sızdırmazlık önlemlerinin hem montajı gerçekleştiren firmaların yetkili teknik mühendisleri hem de TÜV-TÜRK tarafından kontrol edildiğini belirten Ahmet Yavaşçı, LPG yakıt tanklarının çalışma basıncının çok üzerinde olan 67,5 Bar patlama basıncına uygun olacak şekilde 3 milimetrelik ‘DIN EN 10120' çelik sac malzemeden üretildiğinin altını çizdi.

BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü ise, “ABD'nin Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nde yer alan akademik çalışmalar ve Avrupa Birliği'nin kapalı otoparklar için belirlediği standartlara göre, LPG'li araçların kapalı otoparkları güvenli bir şekilde kullanabilmesi için gerekli uygulamalar basit bir havalandırma sistemi ve araçların ECER 67.10 standardında belirtilen emniyet valfi ile sınırlandırılıyor. Jet havalandırma sistemi olarak adlandırılan havalandırma cihazı sayesinde olası bir sızdırma olsa dahi ortam sürekli hava değişimine uğradığından havadaki LPG gazı herhangi bir tehlike teşkil etmiyor. Uygulaması kolay olan bu sistem sayesinde ayrıca kapalı otoparklarda biriken egzoz gazları kolayca tahliye ediliyor. AVM otoparkları gibi araçların sıklıkla hareket ettiği kapalı mekânlarda temiz hava sağlanıyor.” şeklinde konuştu.