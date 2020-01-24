Mobil’de elektrikli araçlar için özel yağ!

İlk olarak elektrikli otomobil yarışları organizasyonu Formula E'de yarışan elektrikli Porsche otomobillerde kullanılan Mobil EV serisinde, elektrikli araçların güç ve aktarma organlarının gereksinim duyduğu tüm gres ve yağlayıcılar yer alıyor. Ürün paketi; elektrikli araçların iki şarj arasında daha uzun menzile ulaşmasına, güç-aktarma organlarının ömrünün uzamasına ve daha güvenli çalışmalarına yardımcı olmak üzere özenle seçilmiş ve harmanlanmış moleküller içeriyor.

Mobil elektrikli otomobillerde; EV Therm, EV Drive, EV Cool Drive ve EV Grease diye 4 farklı görevi olan yağlar tasarlıyor.

Mobil EV elektrikli araçları destekliyor!

Mobil EV serisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Madeni Yağlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Russ Green; “Ulaşım değişiyor ve elektrikli araçlar her geçen gün daha fazla tercih ediliyor. Müşteriler ve OEM’ler ise elektrikli araçlarının menzil ve güvenlik performansını optimize etmeyi hedefliyor. Şirketimiz de bu noktada önemli bir avantaj sağlamakta. Müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını desteklemek adına geliştirdiğimiz ürün ve hizmet çözümlerine, Mobil EV serisi ile başlangıç yaptık.” şeklinde konuştu.