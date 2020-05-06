Salgının otomotiv satışlarına etkisi belli oluyor!

Türkiye’de otomotiv satışları corona virüsünün etkisinin hissedildiği nisan ayında yüzde 14.6 düşüşle 26.457 adet oldu. Nisan 2017 tarihine göre ise gerileme yüzde 65 oldu. Otomobil pazarı yüzde 10,6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,3 oranında azaldı.

2020 yılı Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 21.825 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 29,3 azalarak 4.632 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 57,1 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 72,4 azaldı.