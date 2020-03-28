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‘O’ ilçeler de hizmet alanına girdi!

MOOV by Garenta, Corona virüsü salgını sebebiyle hizmet bölgesini genişletme kararı aldı. Salgın sebebiyle, ihtiyaç anında bireysel araç kullanmak isteyenlerin artmasından dolayı İstanbul’da; Esenyurt, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinin büyük bir bölümünü uygulamanın hizmet bölgesine dahil oldu.

Sozcu.com.tr
12:10 -
Haberler Otomotiv
‘O’ ilçeler de hizmet alanına girdi!

MOOV by Garenta, Corona virüsü salgını sebebiyle hizmet bölgesini genişletme kararı aldı.

Salgından dolayı sosyal izolasyon kurallarını uygulamak isteyenlerin bireysel araçlarını kullanmaya başlamaları, aracı olmayanların ise kiralama alternatiflerini değerlendirdikleri biliniyor. Buradan hareketle, İstanbul'da 1.600 araçla kullanıcılarına araç kiralamada özgürlük sunan MOOV by Garenta İstanbul'daki hizmet bölgesini genişletti. MOOV by Garenta; Esenyurt, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Tuzla'daki birçok mahalleyi hizmet bölgesine dahil etti.

Beykoz Çekmeköy Corona Esenyurt istanbul Sarıyer
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