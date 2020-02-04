Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 90 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılı Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin verileri açıkladı. Bu yıl Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.53 artarak 22.016 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı ise 2019 yılının Ocak ayına göre yüzde 54.89 arttı ve 5.257 adet satış gerçekleşti.

2020 Ocak ayında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 100.3 oranında artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 30.3 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 60 azalış izlendi. 2020 Ocak ayında 14 adet elektrikli ve 797 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

EN ÇOK C SEGMENTİ SATILDI

2020 Ocak ayında otomobil pazarı segmentinin yüzde 84.9'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adedine yüzde 66.1 pay alan C (14.547 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 48.2 pay, 10.612 adet) oldu.

2020 Ocak ayında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72.02 pay ile van (3.786 adet), ardından yüzde 13.41 pay ile kamyonet (705 adet), yüzde 8.03 pay ile minibüs (422 adet) ve yüzde 6.54 pay ile pick-up (344 adet) yer aldı.

2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 575-625 bin adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.