Pekin Otomobil Fuarı da ertelendi!

Bu yıl düzenlenecek olan Pekin Otomobil Fuarı’nın kaderi de Cenevre, Paris, Detroit, New York ve Sao Paulo fuarları gibi oldu. Pekin’de düzenlenecek olan Çin’in en büyük dünyanın da en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Beijing Motor Show, 21 – 30 Nisan tarihleri arasında yapılacaktı. Reuters’ın haberine göre nisan ayının son haftasında olan bu organizasyon 26 Eylül – 5 Ekim tarihlerine ertelendi.

Fuarın organizatörlerinden gelen açıklamalarda ise, “Corona virüsü salgınından kaynaklı ciddi sorunlar yaşanılmaması için katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını, güvenliğini korumak adına böyle bir karar alındı.” denildi.

Pekin Otomobil Fuarı ilk defa 1990 yılında düzenlenmeye başladı. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olarak kabul edilen Çin’in sahip olduğu en önemli otomobil organizasyonlarından biri denebilir. Ayrıca Pekin Otomobil Fuarı dünyanın en büyük otomobil fuarları arasında da yer alıyor. Bu detaylar ışığında büyük üreticiler önemli modellerin dünya prömiyerlerini burada yapıyor. 2018 yılında düzenenen fuarda Volkswagen, Audi, BMW, Ford ve Mercedes-Benz en önemli modellerinin dünya tanıtımlarını burada gerçekleştirmişti.