PSA’dan işten çıkarma!

Automotive News’ın haberine göre aslında konu tam olarak PSA’nın Ellesmere Port fabrikasındaki çalışma sürelerini güncelleme isteğiyle ortaya çıkıyor. Grup, haftanın sadece 4 günü bu fabrikasını çalıştırmak istiyor. Bu takvim hayata geçtiğinde de açıkta kalan çalışanlarla PSA’nın yollarını ayıracağı tahmin ediliyor.

Vauxhall’den gelen açıklama, “Üretim takvimi üzerindeki değişikliğin çalışma ve iş gücü açısından ne tür etkileri olacağı üzerine çalışıyoruz.” yönünde oldu. Fabrika direktörü Mark Noble ise Liverpool Echo gazetesine satışların düşmesinden dolayı durumun böyle olduğunu belirtmiş. Noble 4 günlük fabrika çalışma organizasyonuna 23 Mart tarihinde başlanacağını da belirtmiş.

Fabrikadaki çalışanlar Opel PSA’ya geçtiği tarihten yani 2017’den beridir bu fabrikanın çalışanlarının yarı yarıya indirildiği belirtiliyor. Haftanın 4 günü tesisin çalışması durumu gerçekleşirse 170 kişinin daha işten çıkması gerçekleşebilir.

Fabrikanın çalışma süresinin azaltılması, 2021 yılında yollarda olması planlanan yeni Astra’nın Ellesmere Port fabrikasında üretilmeyeceği şüphelerini de güçlendirmiş oldu. Opel, Astra üretimini markanın merkezi olan Rüsselsheim ve Ellesmere Port fabrikalarında gerçekleştiriyordu. Ellesmere Port fabrikasının mevcut Astra modelinin Tourer gövdeli (SW) versiyonunu 2022 yılına kadar üretmesi bekleniyor.