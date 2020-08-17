Quattro 40 yaşında!

Alman üretici 1980 yılında quattro sürekli dört tekerlekten çekiş sistemiyle otomotiv tarihinde çığır açtı. Latince 4 anlamına gelen quattro, motorun gücünü yol koşullarına göre değişen oranlarda ön ve arka aksa aktarma prensibine dayanıyor.

En temel şekilde açıklanmaya çalışılırsa quattro sistemi dört tekerleği de sürekli ve kesintisiz olarak devreye sokuyor. Aracın her bir tekerinin temas ettiği zemin koşullarına bağlı olarak her bir tekere en doğru çekiş kuvvetini aktarıyor. quattro dört tekerden çekiş sistemi çekiş kuvvetini dört tekerlek arasında dağıtıyor.

Marka çok yakın bir geçmişte, bu sistemi elektrikli otomobil ailesi e-tron için de mükemmelleştirerek, yüksek performansı, benzersiz yol tutuşu, güvenliği ve enerji verimliliğini tek bir noktada buluşturuyor.

Audi'nin hali hazırdaki e-tron modellerinde, ön ve arka aksta olmak üzere iki elektrikli motor bulunuyor. Normal şartlarda araç, arka aksta bulunan elektrik motorlarıyla hareket ediyor. Böylece enerji tasarrufu sağlanırken, yumuşak ve konforlu bir sürüş sağlanıyor. Ön akstaki elektrikli motorlar ancak daha dinamik bir sürüş istendiğinde, yüksek tork gerektiğinde veya kaygan, ıslak veya karlı zemin gibi yol tutuşun zor olduğu durumlarda devreye giriyor.

e-tron S modellerinde ise ön aksta bulunan bir elektrikli motorun yanında, arka aksta iki elektrikli motor yer alıyor. Böylece S modellerinde e-quattro sistemi daha çevik çalışabiliyor.