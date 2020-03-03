Tesla avcısı BMW i4 geliyor

Bavyeralı otomobil üreticisi BMW’nin elektrikli model sayısı artıyor. Markanın ilk elektrikli otomobili olan i3’ten sonra şimdi de i4 ile tanıştık. Araç, tek şarjla 600 kilometre gidiyor ve 530 beygir gücündeki motoruyla 4 saniyede 100 km'ye ulaşıyor. Maksimim hızı ise 200 kilometre olarak belirtilmiş. Tesla'nın en çok satılan otomobillerinden olan Model 3 ise en fazla 530 kilometre yol gidebiliyor.

BMW i4, markanın yeni tasarım diliyle şekillendirilmiş durumda. Otomobilin fiyatıyla alakalı ise henüz bir açıkla yok! Ama gelen duyumlar, çok pahalı olmayacağı yönünde.

Aracın dizaynını Adrian von Hooydonk'un başında bulunduğu ekip yaptı. Hooydonk, yeni aracı, “Dinamik, net ve gösterişli” diye tanımlıyor.

DİKEY VE YATAY EKRAN

BMW'nin yeni teknolojisi, geçen yıl sıçrama yapan Tesla Model 3'ün canını hayli yakacağa benziyor. Aracın iç bölümü de hayli rahat ve bir sürü ayrıntıdan uzak, oldukça sade. Dikey ve yatay ekranlarla oldukça dinamik bir görüntü çizen ve otomobil endüstrisinde çıtayı hayli yükselten BMW'nin 2021'in başlarında piyasada olması bekleniyor.