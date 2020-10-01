Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 165 arttı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5’ini otomobil, yüzde 24,5’ini motosiklet, yüzde 13,1’ini kamyonet, yüzde 4,5’ini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 0,5’ini ise otobüs oluşturdu.

KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,6 ve traktörde yüzde 1,1 artarken, otomobilde yüzde 31,9, otobüste yüzde 21,3, motosiklette yüzde 18,1, kamyonette yüzde 16,2, minibüste yüzde 13,2 ve kamyonda yüzde 6,6 azaldı.

GEÇEN YILIN AĞUSTOS AYINA GÖRE YÜZDE 165,6 ARTIŞ

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1209,3, kamyonette yüzde 274,5, kamyonda yüzde 234,5, minibüste yüzde 208,5, otomobilde yüzde 190,8, otobüste yüzde 185,0, traktörde yüzde 139,3 ve motosiklette yüzde 94,5 arttı.

TOPLAM ARAÇ SAYISI 23.5 MİLYONU AŞTI

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,6’sını motosiklet, yüzde 8,1’ini traktör, yüzde 3,6’sını kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK’TAN AĞUSTOS’A 630 BİN 811 ARACIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 50,2 artarak 630 bin 811 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 32 bin 4 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 598 bin 807 adet artış gerçekleşti.