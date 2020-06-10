Türkiye şartlarına özel geliştirildi!

Serinin ön aks lastiği “FR:01 II+” ve çeker aks lastiği “TR:01 II+” artırılmış taban genişliği ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde kullanıcılarına üstün kilometre performansı sunuyor. Segmentinde az rastlanır bir özellik olarak; hem ön aksta hem de çeker aksta M+S ve 3PMSF (kar tanesi) işaretlemesine sahip R:01 II+ serisi, kullanıcılarına dört mevsim boyunca üstün yol tutuş ve yüksek çekiş gücü sunuyor.

Her iki lastikteki yenilikçi taban deseni ve Türkiye koşullarına özel olarak geliştirilen taban hamur bileşimi sayesinde kullanım ömrü boyunca elde edilen düşük dönme direnci, kullanıcılarına yakıt tasarrufu sağlıyor. Düşük karbon salınımı ve sahip olduğu ses seviyesi değerleri ile çevreci bir seri olan “R:01 II+”, düşük gürültü seviyesi ile de kullanıcılarına yüksek sürüş konforu sunuyor.

Prometeon tarafından yapılan saha testi sonuçlarına göre, çeker aks lastiği TR:01 II+, ilk kullanım ömründe 270.000'den fazla km yaparken en yakın rakibine göre %10 daha yüksek kilometre performansı sağlıyor. FR:01 II+ ön aks lastiği ise aynı test sonuçlarına göre 323.000 km ile yine en yakın rakibine göre daha iyi performans vadediyor.