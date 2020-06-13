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“Türkiye’de Yılın Otomobili” belli oluyor!

Bu yıl 5. kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasında sona gelindi. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin puanlarıyla son 7 otomobilden kazanan, 16 Haziran tarihinde belli olacak.

Fatih TAN
15:48 -
Haberler Otomotiv
“Türkiye’de Yılın Otomobili” belli oluyor!

Bu yıl 5. kez Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında sona gelindi. OGD’ye üye olan basın mensupları tarafından yapılacak oylama ile yarışmanın sonucu 16 Haziran tarihinde açıklanacak.

Türkiye’de Yılın Otomobili Yarışması 2017 adayları

Bu yıl özellikle mart ayından sonra ülkemizi de ciddi oranda etkileyen corona virüsü salgını yüzünden her yıl düzenlenen finalist otomobillerin sürüşlerinin olduğu test takvimi ne yazık ki düzenlenemedi. Ayrıca bundan önceki dönemlerde sonuçların açıklanması için özel bir davet düzenlenirdi ve ne yazık ki bu yıl salgından dolayı böyle bir organizasyon da gerçekleşmeyecek.

İŞTE TÜRKİYE’DE YILIN OTOMOBİLİ FİNALİSTLERİ

– BMW 3 SERİSİ

– MERCEDES-BENZ A SERİSİ SEDAN

– RENAULT CLIO

– OPEL CORSA

– PEUGEOT 2008

– CITROEN C5 AIRCROSS

– NISSAN MICRA

Son güncelleme: 15:51 13.06.2020
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