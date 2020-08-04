“Türkiye’nin En İyi İşvereni” ödülünü aldılar

Otokar, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen “Kincentric Best Employers 2019” araştırması kapsamında verilen “Türkiye'nin En İyi İşvereni” ödülüne layık görüldü. Şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında oluşturulan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 32 şirket, “Türkiye'nin En İyi İşvereni” olmaya hak kazandı.

Araştırmada şirketler “Bağlı Kılan Liderler”, “Çeviklik”, ve “Yetenek Odağı” olmak üzere üç kategoride değerlendirildi. Otokar, “Türkiye'nin En İyi İşverenleri” listesinde yer alan üç otomotiv şirketinden biri olurken, savunma sanayi sektöründe listede yer almaya hak kazanan tek şirket oldu.