Volvo yenilenebilir elektrik adımı attı

Yeni imzalanan tedarik sözleşmesi sayesinde Chengdu'da kullanılan yenilenebilir elektrik oranı, yüzde 100'e ulaştı; böylece tesisin CO2 emisyonları da yılda 11.000 tondan fazla azalacak.

Bu gelişme, Volvo Cars’ın 2025 yılına kadar iklim-nötr üretime geçme hedefine doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Bu hedef, 2018 ile 2025 yılları arasında her otomobil için toplam karbon ayak izini yüzde 40 azaltmayı hedefleyen şirketin, daha geniş bir iklim planının bir parçasını oluşturuyor. Volvo Cars 2040 yılında tamamen iklim-nötr bir şirket olmayı hedefliyor.

Chengdu fabrikası, yakın zamana kadar elektriğinin yüzde 70’ini yenilenebilir kaynaklardan elde ediyordu. Yeni sözleşme ile geriye kalan yüzde 30’luk bölüm hedefleniyor.

Volvo Cars Endüstriyel Operasyonlar ve Kalite Başkanı Javier Varela, “Karbon ayak izimizi azaltmak için somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Çin’deki en büyük tesisimiz için tamamen yenilenebilir bir elektrik tedariği sağlamamız önemli bir kilometre taşıdır ve hedeflerimize doğru somut adımlarla ilerleme yönündeki kararlılığımızı göstermektedir” dedi.