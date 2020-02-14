Yeni Honda Jazz ne zaman çıkacak?

Yeni Jazz’ın dış tasarımına baktığınızda otomobilin eski versiyona benzer bir silüete sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak büyüyen farlar, kare biçiminde olan stoplar ve yumuşak ile keskin çizgileri barındıran bazı parça tasarımları otomobilin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.

Jazz’ın içine göz attığınızda ise iki kollu direksiyon ve lcd ekranlar hemen göze çarpıyor. Ayrıca alıştığımız Honda kokpitinin dışında bir tasarıma sahip olan iç mekan markanın retro tarzda tasarlanan Urban E otomobilinin içine çok benziyor.

LCD dokunmatik ekran arayüzü, sürücünün dikkatini en az dağıtacak şekilde tasarlanmış. Hava durumu, park yeri bulma, müzik, navigasyon, konum bulma ve telefon da dahil fonksiyonlara dokunmatik ekran veya sesli komut sistemi üzerinden erişiliyor. Kablosuz veya USB kablo ile oluşturulan bağlantı ile Android Auto ve Apple CarPlay üzerinden sağlanan akıllı telefon ekran yansıtma özelliği ile sisteme entegre uygulamalar desteklenebiliyor. Ayrıca Honda Jazz'da ilk kez WiFi Hotspot özelliği de sunuluyor.

Gelişmiş dokunmatik ekran üzerinden erişilen bağlı hizmetler ve uygulamalar Honda Personal Assistant aracılığıyla sesli komut üzerinden de etkinleştirilebiliyor. Honda'da ilk kez kullanıma sunulan sezgisel Honda Personal Assistant, bir dizi çevrimiçi hizmete erişmek için doğal ifadeleri anlayan akıllı yapay zekâ (AI) ile çalışıyor.

Honda Personal Assistant “OK Honda” ifadesi ve ilgili soru veya talimatla etkinleştirilebiliyor. Soyut bir yüz animasyonu yanıta eşlik ediyor ve etkileşimleri görsel olarak kabul ediyor.

Bagaj hacmi 298 litre (koltuklar dik konumda) ile 1203 litre (koltuklar katlı) arasında değişiyor.

Yeni Honda Jazz e:HEV hibrit teknolojisiyle geliyor. e:HEV sistemi iki adet elektromotor ile 1.5-litre DOHC i-VTEC benzinli motor, lityum iyon batarya kiti ve tek bir sabit dişli oranı sahip sabit vitesli güç aktarımından oluşuyor.

Toplam 109 PS / 80 kW sistem gücüyle yeni Jazz e:HEV 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlıyor ve 175 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Hibrit sistem 102 gr/km (WLTP) CO2 emisyon salım değeri ve 4,5 lt/100km (WLTP) tüketim değeriyle ile Crosstar versiyonunda ise 110 gr/km (WLTP) ve 4,8 lt/100km (WLTP) değeriyle dikkat çekiyor.

e:HEV hibrit sistemde üç farklı sürüş modu bulunuyor. EV Drive sürüş modunda lityum bataryalar elektromotoru enerji ile besliyor. Hybrid Drive sürüş modunda benzinli motor elektrik jeneratörünü besliyor ve elektrik jeneratörü ise elektromotoru besliyor. Engine Drive sürüş modunda ise benzinli motor gücünü doğrudan tekerleklere aktarıyor.

Özellikle şehir içindeki çoğu sürüş senaryosunda EV Drive ve Hybrid Drive sürüş modları yeterli olurken otoyol sürüşlerinde Engine Drive sürüş modu devreye giriyor. Ani hızlanmalardaki güç gereksinimlerinde elektromotor benzinli motoru desteklemek üzere devreye giriyor.

Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Şerit Takip Sistemi Jazz’da ilk kez standart olarak sunuluyor. Yol Dışına Çıkmayı Önleme Sistemi aracın şerit dışına çıktığını veya kaldırıma çok fazla yaklaştığını tespit etmesi halinde sürücüyü uyarıyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ile birlikte Executive donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi hız sınırı levhalarını algılayarak aracın hızını otomatik olarak uyarlıyor. Trafik işaretinin o an ki hızdan daha düşük bir hız göstermesi halinde sistem ekrandaki bir gösterge ve sesli bir uyarı ile sürücüyü uyararak aracı yavaşlatıyor. Otomatik Uzun Far yardımcısı ve Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, Honda Sensing'in bir parçası olarak sürücünün hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.