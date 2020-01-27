Yeni Renault Clio kaç para?

Renault Grubu'nun en çok satan global modeli, Avrupa ve Türkiye'de B-HB segmentinin lideri Clio yenilendi. Yeni otomobil markanın Megane, Talisman, Kadjar modellerindeki tasarım diliyle görünümünü tamamen değiştirdi.

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Otomobilin dışındaki yenilik içinde de kendini ilk andan itibaren gösteriyor. 9.3 inç dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni Clio'nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor.

Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio'da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7 inç kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor.

Yeni Clio, Türkiye'de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Otomobile 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da eklediğini belirtmekte fayda var…

Yeni modelin motor seçenekleri ise “benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg” şeklinde.

Yeni Clio, Türkiye'de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111.000 TL'den başlayan fiyatlarla 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio'yu pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “B segmenti toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile B segmenti Türkiye'nin 2. büyük segmenti, B HB alt segmenti ise yüzde 13,5 pay ile 3. büyük alt segmenti olma özelliği taşıyor. Clio, B HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı* ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye'nin en çok satılan 2. modeli olan Clio'nun 5. nesli olan Yeni Clio'yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio'nun Türkiye'de OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. “Clio'ların en iyisi” Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.