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Yılın Otomobili Yarışması’nda son 7 aday belli oldu!

Dünyanın en önemli otomobil organizasyonlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı için geri sayım başladı. Bu organizasyonda sonuçları belli olacak bir yarışma da var. Bu yarışma "Yılın Otomobili Yarışması"... İşte yılın otomobili olmaya aday son 7 model, aralarında Türkiye'de üretilenler de var elektrikli olanlar da...

Fatih TAN
08:07 -
Haberler Otomotiv
Yılın Otomobili Yarışması’nda son 7 aday belli oldu!

Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü tüm otomobil severler gibi bizde takip ediyoruz. Elektrik motoruyla desteklenen hibrit motorlu araçlar, tam elektrikliler, hidrojen yakıtlı otomobiller bu dönüşümün ilk örnekleri olarak karşımıza çıkıyor.

Car Of The Year yarışması ise her yıl mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nda açıklanıyor. Bu yıl sona kalan 7 finaliste baktığımızda özellikle geçen yılın kazananını da göz önünde bulundurduğumuzda sektördeki elektrifikasyonun etkilerini çok rahat biçimde görüyoruz.

Jaguar I-Pace ve tasarımcısı Ian Callum

Bu yıl tam elektrikli olan 2 otomobil modeli var. Bunlardan biri spor otomobil üreticisi Porsche’nin ilk tam elektrikli modeli Taycan. Bu otomobil markanın elektrik konusunda neler yapabileceğinin somut bir göstergesi. Tasarımı, sportifliği ve teknolojisiyle oldukça iddialı.

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Bir diğer elektrikli model ise çok uzaklardan, Amerika’dan geliyor. Üretimle alakalı yaşanan sıkıntıları yavaş yavaş geride bırakan Tesla, herkesin satın alabileceği bir otomobil olarak lanse ettiği Model 3 ile Avrupa’da sınıfında en çok satan modeller arasına yıl içinde, ay bazında birkaç defa girmeyi başardı. Minimal iç tasarımı, uzun menzili ve performanslı versiyonuyla bu otomobil de listede öne çıkanlar arasında.

Listede bizi yani Türkiye’yi ilgilendiren 2 önemli otomobil var. Bunlardan biri Sakaryalı Corolla diğeri ise Bursalı Clio. Bu iki modelin de hibrit motorlu versiyonlarının olduğunu belirtmeliyiz. Türkiye’nin gelişmiş otomotiv sanayisinde üretilen bu otomobillerin listede olması bizim açımızdan oldukça gurur verici.

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Son yılların en popüler gövde tipi olan SUV’lerden ise sadece Ford Puma’nın son 7’ye kalması dikkat çekici. Puma’nın tasarımı ve bulunduğu B-SUV segmentinin yılların içindeki büyümesi aracın öne çıkmasını sağlayan önemli detaylar arasında.

İşte 2020 Car Of The Year yarışmasının 7 finalisti

-BMW 1 Serisi

-Ford Puma

-Peugeot 208

-Porsche Taycan

-Renault Clio

-Tesla Model 3

-Toyota Corolla

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