112 Acil Çağrı Hattı’na gelen ihbarların yüzde 95’i asılsız çıktı

Bursa’da vatandaşların hayati bir durum olmadıkça 112'yi meşgul etmemeleri gerektiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 112 Acil Çağrı Hattı'na gelen ihbarların yüzde 95’inin asılsız olduğunu söyledi.

“BİN 157 PERSONEL İLE HİZMET VERİYORUZ”

Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, il genelinde, 1157 acil sağlık personeli ile 81 ambulans, 6 adet 4×4 karpaletli, 1 obez, 1 dört yataklı ambulans, 2 motorsiklet, 1 hava ambulansı ve 25 yedek ambulans ile acil sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

“EN BÜYÜK SORUN GEREKSİZ ARAMALAR”

Acil Sağlık Hizmetleri'nin önündeki en büyük engellerden birinin çağrı hattına gelen gereksiz aramalar olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike bulunan durumlarda aranması gereken oldukça önemli bir hattır. İlimizde acil çağrı hattımıza günlük olarak gelen yaklaşık 5-6 bin çağrıdan ortalama 750 tanesi acil vaka olup, gelen çağrıların yüzde 95'i asılsız çıkmaktadır. Pandemi sürecinde çağrılarımızın çoğunluğunu olası ya da şüpheli Covid vakaları oluşturmaktadır. Acil çağrı hattını arayanlar içinde; Covid-19 test sonucunu öğrenmek, karantinanın bitip bitmediğini sormak için arayanlar dahi bulunmaktadır. Hattın hayati tehlike durumu bulunmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hastalara ulaşmada geç kalınabilmektedir” şeklinde konuştu.

“KIRSALA 30 DAKİKADA ULAŞMANIN ORANI YÜZDE 90”

Her türlü coğrafi ve iklim şartlarında hastalara ulaşabilmek amacıyla o şartlara uygun ambulanslar temin edildiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara; kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 90’ın üzerine çıkarılarak, gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri yakalanmıştır” dedi.

“SANİYELER ÇOK ÖNEMLİ”

Pandemi sürecinde de 112 ekiplerinin canla başla hizmet ettiklerini söyleyen Dr. Yavuzyılmaz son olarak, acil durumlarda saniyelerin çok önemli olduğunu, Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde yol verilmesinin hayati önem taşıdığını ve vatandaşlardan bu konuda duyarlı davranmaları gerektiğinin altını çizdi.