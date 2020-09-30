Ankara Tabip Odası: 966 sağlık çalışanı Covid-19 pozitif

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği çalışmaya göre, 30 Eylül itibariyle 966 sağlık çalışanının corona virüsü testi pozitif çıktı.

Ankara Tabip Odası’nın resmi internet sitesinde 30 Eylül tarihine ilişkin verileri paylaşarak ,“02 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 (+) tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 693'e yükseldiği bildirildi” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan tablodaki veriler şu şekilde;

Hemşire/Ebe: 166

Uzman Hekim: 156

Temizlik İşçisi: 119

Asistan: 101

Tıbbi Sekreter/Sosyal Hizmet Uzmanı: 57

ATT/Sağlık Memuru:44

Aile Hekimi: 31

Güvenlik: 11

Laborant:11

Röntgen Teknisyeni:11

Eczacı:11

Fizyoterapist/Diyetisyen:11

İntörn Hekim:8

İdari Personel: 7

Mutfak Çalışanı: 7

Diş Hekimi:5

Anestezi Teknisyeni:5

İş yeri Hekimi: 4

Vefat eden (Hekim): 3

Vefat eden (Diş Hekim): 1

Vefat eden (Sağlık işçisi): 1