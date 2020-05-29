Avcılar Belediyesi’nin işitme engelli maskesi dünya basınında

Uluslararası ajanslar ve haber sitelerinin yoğun ilgi gösterdiği maskeler, Avcılar Belediyesi'nin maske üretim atölyesinde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmesi için üretiliyor.

İçişleri Bakanlığınca salgın döneminde ülke genelinde getirilen maske takma zorunluluğu, işitme engelli vatandaşların iletişim kurmasını güçleştirdi. Avcılar Belediyesi, engelli dernekleri ile kurduğu yakın bağ sonucunda işitme engellilerine yönelik maske ihtiyacını tespit etti.

AĞIZ BÖLÜMÜ ŞEFFAF

Bunun üzerine vatandaşların bu süreçte mağduriyetlerini azaltmak için, belediye personeline maske üretmek amacıyla kurulan atölyede ağız bölümü şeffaf maske üretme kararı aldı. Üretilen yeni çeşit maskeler sayesinde işitme engelliler, dudak okuyarak rahatça iletişim kurabiliyor.

“TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLMALI”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Kıymetli kardeşlerimiz için bir süredir yeni bir maske üretiyoruz. Bu maske, işitme engelli kardeşlerimin dudak okuyabilecekleri ve daha kolay anlaşabilecekleri bir maske. Bu maskeyi engelli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İşitme engellilere yönelik bu çalışmamızın tüm dünyaya örnek olmasını temenni ederim” dedi.