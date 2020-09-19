Bakan Koca İspanyol gribi örneğiyle uyardı: Tedbir alalım!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İspanyol gribi salgınından örnek vererek corona virüsüne karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

100 yıl önce yaşanan İspanyol gribi salgınında tahminen 50-100 milyon can kaybı olduğunu belirten Bakan Koca, “Hastalığa yol açan H1N1 virüsü, bugünkü Koronavirüsle aynı şekilde bulaşıyordu. Sizce, can kaybı neden I. Dünya Savaşındakinden bile fazlaydı? Üzerinde düşünmeye değer bir soru” ifadelerini kullandı.

“O SALGINDAN TEDBİR DERSİ ALALIM”

İspanyol gribi salgınında corona virüsüyle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbirlerin de maske, mesafe ve temizlik olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu” dedi.

Bakan Koca, vatandaşları virüse karşı uyararak ” O salgından tedbir dersi alalım” paylaşımı yaptı.