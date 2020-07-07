Bakan Koca’dan ‘corona virüsü ile mücadele’ mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile mücadeleye dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Dünkü corona virüsü verilerini hatırlatan Koca, ‘Salgına karşı kaç kişiyiz?’ sorusunu sordu.

SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, “Salgınla mücadelede, dün 1086 yeni hastamız ve 16 can kaybımız vardı. Hastalığa bugün yakalanacak olanların sayısını ortalama bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz. Salgına karşı kaç kişiyiz?” dedi.

DHA