Hem kadın, hem de erkeklerle görülmekte birlikte, erkeklerde görülme saklığı daha fazla olan belsoğukluğu bakterileri en sık oral, anal veya vajinal ilişki dahil olmak üzere cinsel temas sırasında bir kişiden diğerine geçer. Şimdi, belsoğukluğu (gonore) nedir? Belsoğukluğu belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere daha yakından bakalım.

BELSOĞUKLUĞU NEDİR?

Belsoğukluğu hem erkekleri hem de kadınları enfekte edebilen cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Cinsel organlarda, rektumda ve boğazda enfeksiyonlara neden olabilir. Belsoğukluğu olan biriyle cinsel ilişki hastalığın bulaşmasında etkilidir. Penis, vajina, serviks, anüs, üretra, boğaz ve gözlere bulaşabilir (ancak bu nadirdir). Belsoğukluğu olan hamile bir kadın, doğum esnasında enfeksiyonu bebeğine bulaştırabilir.

BELSOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ

Belsoğukluğu olan bazı erkeklerde hiçbir belirti olmayabilir.

Bununla birlikte, semptomları olan erkeklerde aşağıdaki semptomlar vardır:

– İdrar yaparken yanma

– Penisden beyaz, sarı veya yeşil bir akıntı

– Penis ucunda kızarıklık

– Ağrılı veya şişmiş testisler (daha az yaygın).

Kadınların ise çoğunda herhangi bir belirti görülmez ya da belirtiler vajina ya da idrar yolları enfeksiyonlarla karıştırılabilir.

Kadınlarda görülen semptomlar:

– Vajinal akıntı

– İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi

– Dış genital bölgede kaşıntı

– Adet dönemi dışında vajinal kanama, özellikle cinsel ilişki sonrasında kanama

– Cinsel ilişki sırasında acı hissetme

– Alt karın ya da pelvik bölgede ağrı

Rektal enfeksiyonlar, hem erkeklerde hem de kadınlarda semptomlara neden olmayabilir veya aşağıdakileri içerebilecek semptomlara neden olabilir:

– Akıntı

– Anal kaşıntı

– Ağrı

– Kanama

– Ağrılı bağırsak hareketleri

BELSOĞUKLUĞU TEDAVİSİ

Belsoğukluğu tedavi edilebilir bir hastalıktır. Enfeksiyonunu tedavi etmek için doktorunuzun önerdiği tüm ilaçları almanız önemlidir. Belsoğukluğu için alınan ilaç kimseyle paylaşılmamalıdır. İlaç enfeksiyonu durduracak olmasına rağmen hastalığın neden olduğu kalıcı hasarı geri döndüremez.

Yetişkinlerde

Belsoğukluğu, bakteriler yoluyla oluştuğu için antibiyotikler ile tedavi edilir. Antibiyotik iğne ya da hap şeklinde alınabilir ve mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalıdır.

Eşlerde

Belsoğukluğu teşhisi konulduysa, kişinin partnerinin de, belirtilere sahip olmasa bile test olması gerekir. Eğer sonuç pozitifse partnerin de tedavisi gereklidir, aksi takdirde tekrar bulaşma riski vardır.

Bebeklerde

Belsoğukluğu ile doğmuş bebeklerde gözlerdeki enfeksiyonu önlemek için ilaç tedavisi uygulanır. Enfeksiyon ilerlerse antibiyotik verilebilir.