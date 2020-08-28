Bilim Kurulu üyesi Kara: Hastalığı geçirenler tekrar hastalanabilir

Türkiye’de corona virüsü vakalarındaki artışı değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gerekli önlemler alınmazsa bu artışın sonbaharda hız kazanacağını söyledi.

Açıklamasında Hong Kong’da bir gencin yaklaşık 4 ay arayla yeniden corona virüsüne yakalanması ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kara, her hastanın bağışıklık kazanmadığına dikkat çekti.

HAFİF ATLATANLARDA ANTİKOR YANITI DÜŞÜK

Prof. Dr. Kara, hastalığı geçiren herkesin savunma sisteminin tam olarak virüsü öğrenip, ondan sonra bu virüse tam olarak cevap verebilir hale gelmediğini belirterek, iki kere corona virüsüne yakalanmada olasılıkları şöyle sıraladı:

“Bu kişiler virüsle 2’nci defa karşılaştıklarında virüsü alıp yine hastalık bulgularını ortaya çıkartabiliyor.

İkinci olasılık da bizim corona virüsüne karşı verdiğimiz cevap kısa süreli. Özellikle hastalığı hafif geçirenlerde antikor yanıtlarının daha düşük olduğunu ve bunun daha kolay kaybolabildiğini biliyoruz. Belki bu 4 aylık süre içinde kaybolduğu anlamına da gelebilir.

Bugün söz konusu olmayan; ama teorik olarak olabileceklerden bir tanesi de şu; virüs yapısal değişiklik göstermiştir, bizim ilk karşılaştığımız virüsten farklı bir virüs haline gelmiştir ve o zaman da bizim savunma sistemimiz başka bir virüsü görüyormuş gibi ilk defa karşılaşıyormuş gibi hareket edebilir. Ama böyle bir değişim bugüne kadar olmadı”.

İLKİ ÇİN’DEN İKİNCİSİ AVRUPA’DAN

Prof. Dr. Kara, bu hastanın ilk enfeksiyonunu Vuhan’dan çıkan virüsle geçirdiğini, ikincisini ise küçük mutasyonlara uğrayan ve temmuz ayından itibaren Avrupa’da görülmeye başlayan SARS Cov2 Avrupa tipiyle geçirdiğini kaydetti.

“Bu hastalığı geçirmiş olmak demek, ‘Ben bundan sonra bu virüsten korunuyorum, etrafa saçmam’ anlamına gelmiyor.” diyen Kara, önlem almaya devam etmenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

Hastalanan kişi ve sonrasında Belçika’dan ve benzer şekilde Avrupa’dan gelen ikinci defa enfeksiyona yönelik gelen bilgiler var. Bunların tamamının hastalığı hafif geçirdiği görüldü. Bu da bizim açımızdan iyi bir nokta. Virüsü alabiliyor ama o kadar ağır geçirilmiyor gibi görünüyor. Zaman ilerledikçe ilk hastalığı geçirdikten sonraki süre 4 ay değil de 6-8 ay gibi daha uzun bir süre olursa, bu sefer ikinci defa virüsü aldığında aynı şiddetle geçirebilir mi, onu henüz bilmiyoruz” dedi. (DHA)