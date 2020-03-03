Böbreğinden 95 taş çıktı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Bayram Güngör’ün böbreğinde çok sayıda taş tespit edildi. Üroloji Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ve Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun’un yaptığı kapalı böbrek taşı ameliyatı ile hastanın böbreğini dolduran en büyüğü 7 santimetre çapındaki taşlar kırılarak, tek tek çıkarıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın, Niğde’de ilk defa kapalı böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Tüm böbreği taşla kaplanan bir hastamızı ilk defa kapalı ameliyat yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu. Bu hastamızın diğer özelliği tek böbrekli olmasıdır. Bu tür hastalar bizim sıkıntı duyduğumuz bir hasta gurubu. Başka böbreği olmayınca diyalize gidiyor. Niğde’de bu ameliyatı ilk defa yapıyoruz. Yeni aldığımız cihazlar ve başarılı hocalar sayesinde bu tür ameliyatları artık hastanemizde yapacağız ve hastalarımızı sevk etmeyeceğiz” dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Öztorun ise, “Böbreğin tamamına yakınında geyik boynuzu tarzında dolduran taşları mevcuttu. Bu taşları kırarak kalemden daha geniş bir delikten çıkardık. Kırılan taşlar 7 santimden büyüktü. Hastamız iyileşerek evine gidecek duruma gelmiş durumda. Bu hastamızın diğer böbreği çalışmıyordu. Bu taşlar bu halde kalsaydı ameliyat olsa bile diyalizlik hale gelecekti. Bu nedenle hızlı hareket edilmesi gerekiyordu. Biz de artık bu tedavileri burada yaparak, hastamızı sağlığına kavuşturduk” diye konuştu.

HATIRA OLARAK SAKLAYACAK

Hasta Bayram Güngör de ameliyat sonrası kendisini çok rahat hissettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu taşları saklayacağım. Bana hatıra kalacak. Daha önce döktüklerimin 20 katı fazla. Şu an çok rahatım. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan doktorlarıma teşekkür ederim.” DHA